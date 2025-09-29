Boticaria García, contundente respecto a si es mejor cocinar con aceite de oliva o de girasol: «Se considera más saludable»

Boticaria García, contundente respecto a si es mejor cocinar con aceite de oliva o de girasol: «Se considera más saludable» La divulgadora explica la principal diferencia entre ambos productos y recomienda uno de ellos para freír

El aceite es uno de los aspectos básicos de la cesta de la compra de cualquier país con dieta mediterránea. Uno de ellos es España. A la hora de ir al supermercado se pueden encontrar todo tipo de aceites y marcas.

Uno de los grandes dilemas es responder a si es mejor cocinar con aceite de oliva o de girasol y, más específicamente, cuál es mejor para freír.

Tradicionalmente, se ha utilizado en muchas casas el de girasol para freír. Los dos tienen propiedades. Por ejemplo, el aceite de oliva rica de polifenoles, antioxidantes y de grasas buenas para la salud, previene enfermedades cardiovasculares, es bueno para la salud cerebral o ayuda al sistema inmunológico. En el caso del aceite de girasol, también puede tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Boticaria García responde a si es mejor freír con aceite de oliva o de girasol

En este sentido, la divulgadora Boticaria García ha respondido a esta pregunta. «Es cierto que al calentar ambos aceites a altas temperaturas se oxidan sus moléculas, produciendo peróxidos, aldehídos y cetonas», comenta la famaceútica y nutricionista.

Esto da lugar a compuestos «potencialmente tóxicos para las células», pero hay pequeñas diferencias. Como resalta García, «las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva son más estables y resisten mejor las altas temperaturas».

Subraya que «las grasas poliinsaturadas del aceite de girasol» se oxidan más fácilmente. Boticaria García explica que «si puedes permitírtelo, es más saludable».

En este sentido, aunque los precios del aceite de oliva son elevados, especialmente en los últimos años, el Gobierno ha eliminado el IVA de este producto durante los próximos tres meses.