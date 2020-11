Temporada de setas: lo que sí y lo que no debes hacer cuando salgas a recogerlas

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casi a las puertas del invierno, cuando la lluvia ya es compañera diaria, los días son cada vez más grises y el frío «de verdad» llama a nuestra puerta, puede que nos de pereza salir de casa; pocas cosas invitan a ello. Pero, en el más pleno otoño, hay una actividad que encuentra en estos días alicaídos su máximo esplendor: la recogida de setas.

Es muy importante saber que la cosa no es tan simple como lanzarnos al campo y empezar a recoger setas. El doctor Gabriel Moreno Horcaja, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida (Botánica) de la Facultad de Biología en la Universidad de Alcalá y presidente de la Sociedad Micológica de Madrid, hace una advertencia para empezar: «Las setas son pérfidas y engañosas, y debemos tener mucho cuidado».

Conocer los riesgos

Por ello, el primer consejo que da a quién quiera ir a recoger setas es conocer bien el riesgo que puede suponer hacerlo sin conocimiento. «Podemos hacernos miembros de una sociedad micológica, donde nos van a enseñar qué setas comestibles hay por nuestra zona, o buscar a una persona que sepa de verdad sobre setas, a quién poderle enseñar lo que hemos recogido, para asegurarnos de que sean seguras», indica el profesor que recuerda que, incluso dentro de especies de setas por lo general comestibles, como pueden ser los níscalos o las setas de cardo, hay variedades tóxicas.

«Es importante coger una cantidad normal, y no recoger muchas, pues se nos van a deteriorar y no vamos a poder comerlas»

Si vamos a recoger setas, el doctor deja unos consejos muy básicos que se deben cumplir para hacerlo de manera correcta, segura, y causar el menos impacto en el medio natural. En primer lugar indica que debemos cogerlas completas, con una navaja, y no cortarlas. «Solo se debe cortar en casos como el níscalo o la seta de cardo, pues si rompemos su raíz, no volverá a salir». Después, explica que, tras sacar la seta, lo mejor es volver a tapar con tierra el hueco que ha dejado la extracción. «Es importante coger una cantidad normal, y no recoger muchas, pues se nos van a deteriorar y no vamos a poder comerlas», explica, siendo otra manera de causar el menos impacto posible en el campo.

¿Qué setas son más reconocibles? La recomendación del doctor Gabriel Moreno Horcaja, profesor de la Universidad de Alcalá y presidente de la Sociedad Micológica de Madrid, es que nos hagamos con una guía de setas de nuestra zona, pues según la comunidad autónoma en la que vivamos, estas pueden variar. Por lo general, explica que los níscalos son fáciles de reconocer, gracias a su color naranja, pero advierte que se debe tener cuidado, pues algunas variedades son tóxicas. Entre las otras setas «reconocibles» encontramos las de cardo, los champiñones, la seta de chopo y los boletus. «Este año ha llovido bastante, y es buen año de setas, pero no ello no debemos coger muchas. Podemos ponernos el objetivo de aprender a diferencias bien una seta cada año, y así poco a poco iremos aprendiendo», explica el profesor.

Por otro lado, aconseja hacernos con una guía de setas en nuestra zona, para poder reconocer cuáles podemos comer y cuales no. Aun así, es imprescindible el paso de que un experto revise nuestras setas, para asegurarnos de que son seguras. A la hora de recolectarlas, la mejor opción es llevar una cesta. Si optamos por una bolsa, esta no tiene soporte suficiente para poder transportar bien las setas y, si es de plástico, las metemos en un lugar donde nos transpiran y, por consiguiente, se estropearán antes. «Una cesta está aireada. Debemos acomodar las setas unas al lado de otra, siempre limpias y habiendo retirado la tierra con anterioridad», indica el profesor, que añade que se deben colocar con las láminas hacia abajo, para que así no les entre tierra, y después no haya que lavarlas más, lo que hace que pierdan sus olores y características organolépticas. «De esta manera vamos a ahorrar trabajo en la cocina, a asegurar su conservación y a evitar tener desechar muchas de ellas, asegura el doctor Gabriel Moreno Horcaja.

Cuidado con los atracones

Por otro lado indica que, si vemos algunas setas «agusanadas», lo menos es no cogerlas, pues eso indica que ya están un poco podridas. También, a la hora del consumo, una vez sepamos seguro que nos encontramos ante setas comestibles, explica que, si nunca hemos comido ese tipo de seta, lo hagamos en pequeña cantidad. «No debemos atracarnos. A lo mejor comemos y cenamos las mismas setas porque hemos cogido muchas, pero no conocemos la respuesta que va a tener nuestro cuerpo a este nuevo alimento», dice. Asimismo, asevera que es mejor evitar las elaboraciones en crudo, como puede ser el carpaccio, pues es mejor que tengan una buena cocción y estén bien cocinadas.

Por último, reitera la importancia de no «lanzarnos» a recoger setas sin un conocimiento previo o sin ayuda, y hace hincapié en la importancia de preservar el medio natural. «Es loable que alguien que viva en la ciudad quiera pasar un día en la naturaleza, pero tenemos que tener cuidado», dice y concluye: «Afectan las pisadas, los vehículos, el arrancar setas... debemos preservar el campo».