No son muchas las personas que no tienen clara la forma y color de esta fruta tropical al natural, ya que en España lo habitual es encontrarla en conserva. El lichi es un árbol originario del sur de China donde se conoce como pinyin, el sur de Indonesia y el este de Filipinas. En este último país se conoce como alupag. Es el único representante de su género (Litchi) de la familia de las Sapindaceae. Son bastante populares en algunas partes de China, India o Australia que son los principales países productores si bien hay grandes plantaciones también en Pakistán, Brasil, Taiwan, Madagascar, África, Burma o Filipinas.

El árbol puede alcanzar los doce metros de altura, sus flores y sus hojas varían entre el blanco amarillento y los tonos verdosos y los frutos se distinguen por su cáscara rugosa entre el rosa y el rojo intenso. Sin entrar en detalles, es decir, desde lejos, el lichi puede recordar al fruto del madroño maduro. Sin embargo, la textura y sabor no tienen nada que ver. Mientras el madroño tiene una pulpa mantecosa blanca sin hueso, el lichi hay que pelarlo y su pulpa, también blanca, es jugosa con un sabor entre el dulce y el ácido que puede recordar a las uvas, con un hueso en el centro similar al de lo nísperos.

La mejor forma de tomarlos es al natural para disfrutar de todo su sabor y matices pero no es fácil poder encontrarlos en los mercados, si bien se puede encargar en la frutería o el mercado de confianza. Los lichis pueden utilizarse como ingrediente en postres y también licuados y en batidos con agua para preparar refrescantes bebidas.

En general se trata de un fruto que aporta una gran cantidad hidratos de carbono aunque lo más importante es su contenido de vitaminas y de minerales como el potasio y el magnesio.

Riesgos

Los lichis se han relacionado con una grave dolencia infantil en la zona de Muzafarpur de la India al principio de cada verano. Estos frutos contienen la toxina Hipoglicina A. En esa época del año los niños acostumbraban a pasar las tardes en los campos consumiendo lichis, luego al llegar a casa no comían nada para cenar y en algunos casos derivaba en una hipoglucemia nocturna que desataba una encefalopatía a la mañana siguiente. En varias ocasiones acabaron con el fallecimiento del menor. Sin embargo, no se trata de algo que se pueda extrapolar al consumo de esta fruta en general ni en otras zonas. Los más afectados eran los que comieron lichis verdes o inmaduros, podridos o del suelo y aumentaba en los casos en los que luego no ingerían ningún otro alimento.