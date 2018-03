Las mejores bromas de Jimmy Kimmel en los Oscar 2018

05/03/2018 a las 03:06 Actualizado 05/03/2018 a las 04:26

Jimmy Kimmel tiene gracia. Al menos eso proyectó en la platea del Dolby Theatre desde el momento en el que comenzó la gala de los Oscar 2018, con un aplaudido monólogo en el que reivindicó más presencia para las mujeres y los negros en una industria que cada vez abre más los ojos a sus ausencias.

No faltaron las referencias al error histórico que cerró la gala de los Oscar del año pasado, en la que Warren Beatty y Faye Dunaway abrieron el sobre equivocado e hicieron a «La La Land» ganadora por unos segundos. Tampoco se olvidó Jimmy Kimmel de atizar a Donald Trump, cada vez menos presente en los premios Oscar, ni por supuesto a Harvey Weinstein, al que no dudó en mencionar, rompiendo una vez más la espiral de silencio en la que estaban sumidos los acosos.

Aquí algunas de las mejores bromas de Kimmel en los Oscar 2018:

– Sobre el error de los Oscar 2018: «Nos vamos a concentrar en el programa y vamos a entregar los sobres correctos».

– «Si alguno oye su nombre, que no se levante inmediatamente».

– «Se hacen películas como 'Call me by your name' para molestar a Mike Pence». (La cinta tiene temática homosexual y el vicepresidente apoyó centros de conversión gay).

– En referencia al escándalo sexual: «Oscar es el hombre más recto del mundo: tiene los brazos a la vista y lo más importante, no tiene pene».

– «Hollywood no sabe nada de las mujeres, hizo la película "Todo lo que piensan las mujeres" y la protagonizó Mel Gibson».

– «Hay cineastas que se ven ensombrecidos por 'Black Panther' esta noche».

– «En lo que llevamos de gala 'Black Panther' ha hecho 47 millones de dólares más».

– «Mucha gente hace historia; si hay una persona que no haga historia es una vergüenza».

– «Jordan Peele ha logrado un debut que no ha conseguido ni Trump».

– «Vaya rodillas hay que romper Margot Robbie».

– «Timothée (Chalamet), ¿te lo estás pasando bien? No sé si estás autorizado para estar aquí».

– «Timothée Chalamet (el nominado más joven de la noche, con 22 años) está hoy nominado a un Oscar y se está perdiendo La patrulla canina».

– «Recordaremos este año como el año en que los hombres la cagaron tanto que las mujeres empezaron a salir con anfibios»

– «El que haga el discurso más rápido gana una moto acuática valorada en 17,999. Helen Mirren no está incluida en el premio. Para qué gastar tiempo agradeciéndle el premio a tu madre cuando te la puedes llevar de paseo en la moto de agua».

– «En la primera ceremonia dimos dos premios a mejor película, igual que el año pasado».

– «Christopher Plummer es el nominado más joven de la gala de los Oscar».

