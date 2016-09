Combates para mejorar las posiciones antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Siria

Las fuerzas gubernamentales y las milicias rebeldes de Siria han lanzado este domingo una serie de movimientos para intentar mejorar sus posiciones antes de la entrada en vigor este lunes del acuerdo de alto el fuego pactado por Estados Unidos y Rusia. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha informado de combates en Alepo y Damasco, además de ataques de las fuerzas gubernamentales en el noroeste del país y de los rebeldes en el suroeste, informa Reuters.

Así, la Fuerza Aérea siria ha bombardeado objetivos de Daesh en las inmediaciones de la antigua ciudad romana de Palmira, ha informado la televisión pública. Y los rebeldes se han enfrentado con los yihadistas del autodenominado Estado Islámico (Daesh) al noreste de Damasco. También ha habido bombardeos este domingo en Alepo e Idlib y en Saraqeb ha sido atacado un centro de defensa civil, donde tienen su base los servicios de rescate. En el ataque resultaron heridas varias personas.

Mucha desconfianza

Los anteriores acuerdos de armisticio han sucumbido en cuestión de semanas y en esta ocasión también los rebeldes desconfían ya que, argumentan, no hay previstas represalias en caso de que el Gobierno incumple lo pactado. «Gran parte del acuerdo es favorable al régimen y no supone una presión. No es favorable al pueblo sirio», ha apuntado un portavoz de la milicia rebelde Fastaquim, con presencia en Alepo, Zakaria Malahifji.

El alto el fuego no incluye a las milicias islamistas -Estado Islámico y Frente al Nusra- en tanto no rompan su juramento de fidelidad a Al Qaida y cambien su nombre. El Frente al Nusra sí ha cambiado su nombre, pero continúa siendo leal al grupo terrorista internacional.