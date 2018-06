¿Por qué se vuelve a bloquear la reforma de RTVE? La Mesa del Congreso ha vuelto a levantar esta mañana su reunión sin alcanzar el acuerdo definitivo que permitiría poner en marcha el proceso de renovación de RTVE

La Mesa del Congreso ha vuelto a levantar esta mañana su reunión sin alcanzar el acuerdo definitivo que permitiría poner en marcha el proceso de renovación de RTVE. Pero, ¿por qué se vuelve a bloquear la reforma de RTVE?

¿Qué decía el acuerdo?

El acuerdo inicial alcanzado por PSOE, Podemos y Ciudadanos establecía la creación de un comité de expertos que sería el encargado de evaluar a los candidatos que se postulasen para dirigir RTVE. En el borrador inicial que acordaron todos los grupos salvo el PP planteaba que esta comisión tuviera un mínimo de 15 y un máximo de 17 integrantes.

¿Qué plantea el nuevo informe de los letrados?

El informe de los letrados que debatió ayer la Mesa del Congreso establece que el número de miembros de ese comité sea, como máximo, de 12 integrantes y que estos sean «designados a propuesta de los grupos parlamentarios que tengan representación en la Comisión Mixta de Control de RTVE y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en las misma».

¿Qué defiende el PSOE?

El PSOE propone que los miembros de este Comité no sean elegidos por los grupos parlamentarios según criterios de proporcionalidad como sugieren los letrados, sino siguiendo criterios de representación. Esto es, que los grupos minoritarios tengan capacidad para elegir a miembros del Comité aunque no tengan suficiente representación parlamentaria para hacerlo. Con ello el PSOE pretende que el PP no pueda controlar la mitad del comité de expertos.

Crítica a los letrados

En el PSOE ayer se criticaba la posición de los letrados porque entienden que entra a modificar cuestiones de índole política. «Los letrados meten mano en una cuestión no jurídica. Que es el número de experto y el reparto por los grupos. Nuestra propuesta garantizaba la pluralidad y ellos le dan la mayoría absoluta al PP», aseguraban ayer desde la dirección del partido.

¿Por qué beneficiaría al PP?

Con la propuesta de un mínimo de 15 expertos y un máximo de 17. Así, el PP designaría un total de 5 expertos; el PSOE 3; Podemos 2; y Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT y Grupo Mixto, uno cada uno. Si se reduce a 12 el número de integrantes del comité, el PP podría tener a 6 miembros, por 3 del PSOE, 2 de Podemos y uno de Ciudadanos, según denuncian los socialistas

Desde septiembre

El desacuerdo en torno al Comité de Expertos es la enésima traba que padece la reforma de la Ley de elección de cargos de RTVE, que se aprobó por unanimidad el pasado septiembre y que sigue sin aplicarse debido a diversos desencuentros entre los grupos parlamentarios.

¿Qué sucede ahora?

Mientras el PP ve con buenos ojos la composición fijada por los letrados, el PSOE la rechaza porque considera que perjudica la representatividad de todo el arco parlamentario y quiere volver al primer acuerdo al que llegaron los grupos. Unidos Podemos y Ciudadanos estudiarán esta cuestión a lo largo de la semana. En la reunión de la Mesa la próxima semana se volverá a debatir.