Max Verstappen también está enfadado con Ferrari. Agria polémica la que se ha montado después del Gran Premio de Bélgica, por la acción del holandés en la primera curva. El piloto de Red Bull ha replicado a las críticas.

«Creo que en Ferrari deberían estar avergonzados de haber causado una colisión como esa con la cantidad de experiencia que tienen y luego quejarse de mí. Así que no tienen que hacer un drama sobre lo que pasó después. Tienen que entender que yo no estaba contento con ellos después de que me jodieran la carrera», señaló desfiante.

Y siguió con sus argumentos. «Había espacio para tres coches. Cuando me puse al lado de Kimi, éste empezó a echarme contra el muro. Si Vettel no hubiera girado y hubiera dejado un metro, hubiéramos pasado todos. En el vídeo se ve claramente cuando Vettel gira y se va contra Raikkonen. Luego el coche de Kimi golpea al mío».

Verstappen no tiene pelos en la lengua. «Si ellos me joden la carrera, yo no voy a ponérselo fácil. Creo que deberían entenderlo. No voy a decirles, venga pasa después de lo que pasó en la primera curva. Si no hubiera sucedido eso, no habría sido tan agresivo, ni habría echado a Kimi de esa manera».