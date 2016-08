Lluvia de palos a Verstappen

Max Verstappen volvió a ser protagonista de un Gran Premio de Fórmula 1, pero no por su brillante conducción o por un buen resultado. El holandés fue undécimo en el circuito belga de Spa-Francorchamps pero atrajo las miradas de los espectadores y de sus rivales por una polémica maniobra que arruinó la carrera de los dos monoplazas de Ferrari.

Hay quien dice que se trató únicamente de un lance de carrera, e incluso quien considera causante del toque al alemán Sebastian Vettel, pero desde luego ni éste ni Ferrari consideran que fuera así. «Me llevo bien con Max, me gusta su estilo agresivo, pero creo que algunos de los movimientos que he vivido cuando compito contra él no son correctos, especialmente en la frenada. Es posible que aún no lo entienda, pero en la carrera de hoy ha sucedido mucho», explicó el tetracampeón del mundo acerca de la polémica de la salida y sus posteriores batallas sobre el asfalto de Spa.

Seguro que habrá un accidente tarde o temprano si esto no cambia

«Hablaré con él, pero no hoy porque no ha tenido un buen día, yo tampoco y Kimi tampoco. Debemos hablar y respetarnos, pero hace alguna maniobra dudosa y la parrilla no está contenta con su forma de actuar. Pero es mejor hablarlo con él y no decir cosas en los medios de comunicación, ya que lo mejor es estar cara a cara y hablarlo», zanjó Vettel.

Tampoco Kimi Raikkonen se cortó a la hora de hablar del piloto de Red Bull: «Me gustan las batallas duras pero cuando tengo que frenar antes de la curva cinco tras haber empezado la maniobra para no golpearle, es que no es correcto. Por alguna razón, para los comisarios está bien. Seguro que habrá un accidente tarde o temprano si esto no cambia, pero como ahora está bien, será interesante ver a quién le culpan cuando ocurra de verdad», deslizó el piloto finlandés de Ferrari.

«Quizá necesitamos un accidente antes de que las cosas se aclaren para todos. Ojalá no ocurra porque puede ser malo para alguien y nadie quiere tener un accidente. Es bueno para la competición que haya batallas duras en pista, pero con algo así siempre hay opiniones diferentes de gente diferente», explicó.

Contundente defensa de Verstappen

Sin embargo, todos estos ataques no pasaron factura a Max Verstappen, que se defendió con contundencia tras la carrera: «Sólo he defendido mi posición. Si a alguien no le gusta, es su problema. Después de que los Ferrari hagan algo como lo de la curva 1, yo no voy a ceder mi posición tan fácilmente después», argumentó el piloto holandés sobre lo sucedido en el Gran Premio de Bélgica.

Para Verstappen la culpa del incidente en la primera curva fue de Sebastian Vettel: «Yo estaba en el interior y Kimi también me cerró, pero entonces Sebastian giró hacia nosotros dos. Él sabía que iba por el exterior y giró en la curva cuando hay otros dos coches, una acción que ha dañado mi alerón delantero, me ha causado muchos daños ya que mi suelo ha quedado destrozado y ha terminado con mi carrera», finalizó.