VINOS Diez de los mejores tintos de España por menos de 10 euros El crítico de ABC selecciona sus diez vinos favoritos, catados recientemente, con un precio muy asequible

Juan Fernández-Cuesta Actualizado: 18/10/2019 02:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sí, por supuesto que en España el público podría tener en su casa una pequeña, magnífica y diversa bodega solo compuesta por vinos con un precio máximo de 10 euros. Tintos, blancos, rosados y generosos espléndidos, finos, frescos, equilibrados. Vinos sobresalientes por todas las regiones de España, desde Cataluña a Andalucía y de Galicia a Murcia. Aquí les mostramos una lista de diez tintos y otros tantos que se quedan fuera esta vez por distintas razones. Por ejemplo, Pinyeres (D.O. Montsant), no catado en 2019, y Las Retamas (D.O. Madrid), al no estar aún la nueva añada en el mercado. Entre los diez que hoy son protagonistas, mi número uno es Las Tres Filas (D.O. Bierzo), de una espléndida bodega llamada Merayo.

Cadalso

Calidad frutal y magia en su elaboración. Mucha finura de principio a fin, con suficientes evidencias de fruta roja y una frescura que te incita a seguir.

Puntos: 92. Precio: 9-10 euros. Añada: 2018. Origen: Vino de Castilla y León. Variedad: garnacha. Bodega: Península Viticultores. Madrid. Tel: 915 783 197. Web: http://peninsula.wine/

Castillo de Albai Reserva

Aromas a fruta confitada, cacao y notas sutiles a madera noble. En boca es sabroso, redondo y equilibrado. Elegante y con un largo final.

Puntos: 92. Precio: 8 euros. Añada: 2015. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: tempranillo. Bodega: Pagos del Rey. Valdepeñas (Ciudad Real). 926 322 400. felixsolisavantis.com

Coto de Hayas Viñas del Cierzo

Alta intensidad, con aromas de fruta roja y negra, y especias de fondo, bien equilibrado. En boca es suave, amplio, carnoso, con mucho volumen.

Puntos: 92. Precio: 9 euros. Añada: 2015. Origen: D.O. Campo de Borja. Variedad principal: garnacha. Bodega: Aragonesas. Fuendejalón (Zaragoza). 976 862 153. bodegasaragonesas.com

Las Tres Filas

Nariz intensa, fresca y elegante donde dominan las sensaciones de frutos rojos. Elegante y sedoso en boca. Frescura y equilibrio.

Puntos: 93. Precio: 9-10 euros. Añada: 2017. Origen: D.O. Bierzo. Variedad: Mencía. Bodega: Merayo. Dirección: San Andrés de Montejos (León). Tel: 987 057 925. Web: bodegasmerayo.com

Les Alcusses

El reto de un vino poderoso, grande desde cualquier punto de vista y sabroso era alcanzar una sensación de finura y toda la frescura posible. Objetivo conseguido.

Puntos: 92. Precio: 9 euros. Añada: 2015. Origen: D.O. Valencia. Variedades principales: monastrell y garnacha tintorera. Bodega: Celler del Roure. Moixent (Valencia). 962 295 020. http://www.cellerdelroure.es

Llavors

Elevada intensidad aromática, con notas de fruta roja madura y un fondo de aromas propios de la crianza. En boca vive la finura, el equilibrio y buena longitud.

Puntos: 92. Precio: 8-9 euros. Añada: 2015. Origen: D.O. Empordá. Variedades principales: samsó y garnacha negra. Bodega: La Vinyeta. Mollet de Peralada (Gerona). Tel: 647 748 809. http://www.lavinyeta.es/

Mil Historias Garnacha

Notas de fruta roja muy evidentes en sus aromas, con un toque de especias. En boca mantiene esa sensación de fruta roja, con buena frescura y longitud.

Puntos: 92. Precio: 7 euros. Añada: 2018. Origen: D.O. Manchuela. Variedad: garnacha. Bodega: Altolandon. Landete (Cuenca). 677 228 974. altolandon.com

Pago de Cirsus VS

Aromas de fruta negra, envuelta por unos recuerdos de crianza que seducen. En boca mantiene ese nivel, y es sabroso, gustoso, atrevido e impactante..

Puntos: 92. Precio: 8-9 euros. Añada: 2017. Origen: Pago Finca Bolandín. Variedad: tempranillo. Bodega: Pago de Cirsus. Dirección: Ablitas (Navarra). Tel: 948 386 427. www.pagodecirsus.com/

Pago del Vicario 50-50

Floral, recuerdos dulces de fruta roja en sus aromas. En boca es vivo y amplio, con fruta madura que recuerda a la ciruela negra.

Puntos: 92. Precio: 9-10 euros. Añada: 2015. Origen: Vino de Castilla La Mancha. Variedades: tempranillo y cabernet sauvignon. Bodega: Pago del Vicario. Las Casas (Ciudad Real). 902 092 926. Web: pagodelvicario.com

Senda

Aromas florales, ciruela, monte bajo y un fondo muy mineral. Mantiene mucha finura, con un toque fresco y gran permanencia en boca.

Puntos: 92. Precio: 9-10 euros. Añada: 2015. Origen: D.O. Vinos de Madrid. Variedad: garnacha. Bodega: Las Moradas de San Martín. San Martín de Valdeiglesias (Madrid). 660 237 456. lasmoradasdesanmartin.es