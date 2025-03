Nace la exposición artística más extensa del mundo

Once años después, el 2021 vuelve a ser Año Xacobeo , y Estrella Galicia se ha propuesto rendir homenaje a los verdaderos protagonistas del Camino de Santiago , es decir, a todos aquellos que desde hace cientos de años han acogido y han mantenido vivo el espíritu de la ruta, acompañando el recorrido de los peregrinos a lo largo de un viaje que se convierte en una experiencia inolvidable.

Para lograrlo, la marca inaugura 'Las Estrellas del Camino', la exposición artística más extensa del mundo, con un recorrido de 140 kilómetros que discurren a lo largo de las siete últimas etapas del Camino francés.

Pretende ser un homenaje, un acto de gratitud y reconocimiento a todas las personas que viven en torno al camino y que llevan generaciones acogiendo a los peregrinos. Se trata de un proyecto abierto a todos, a través de una galería al aire libre de carácter único. Para darle forma y expresión al proyecto, Estrella Galicia ha querido contar con el creador de arte urbano Mon Devane , que se ha encargado de materializar la propuesta en grandes murales a lo largo de la ruta. Seis de ellos ya lucen en diferentes etapas del Camino Francés en Galicia, y el último se concluye estos días en Compostela.

«Nuestro objetivo es otorgar un reconocimiento a todas esas personas llenas de generosidad, con unos valores admirables, que hacen posible que el espíritu del Camino permanezca. Hemos querido reflejar a lo grande sus Miradas de Resistencia , aquellas que reivindican su filosofía de vida, su forma de entender el mundo y su hospitalidad de una forma diferente, dando a conocer sus historias como un ejemplo para todos», afirma Santiago Miguélez, director de Marketing de Estrella Galicia.

Un lutier, un historiador experto en el Camino, un apicultor, una canadiense enamorada de la ruta, un artesano, una repostera… Los protagonistas de los siete murales son gente abierta al mundo, que sabe adaptarse a los tiempos, pero que mantiene intactos unos valores que son fundamentales para que el Camino de Santiago sea lo que es hoy en día, y tenga 'eso' que lo hace tan especial y atractivo para gente de cualquier parte del globo. Desde la marca pretenden que conozcamos mejor a estas personas, su actitud y su forma de percibir el mundo que les rodea.

A través de esta exposición, la marca materializa una vez más su idea de 'Resistencia' , reflejar esa manera de pensar, de ser y, sobre todo, de actuar frente a la vida, a través de la proyección de unos valores coincidentes con las personas que forman parte de la exposición y también de la sociedad en general.

Siete etapas, siete murales

Isidro Pardo, dibujado con técnicas de arte urbano por el artista Mon Devane

Las Estrellas del Camino comienza en la etapa que va de O Cebreiro a Triacastela . Un lugar clave en la historia del Camino y continúa ininterrumpidamente a lo largo de las siguientes etapas hasta llegar a Santiago, pasando por Sarria, Portomárin, Melide, Arzúa y O Pino.

Cada una de las siete etapas del Camino Francés contará con un mural, que tendrá como protagonista a una persona del lugar, que vive en ese entorno , que representa los valores de la ruta y es un claro referente en su comunidad.

En palabras de Antón Pombo , uno de los protagonistas, «el Camino tiene fuerza y se diferencia de otras rutas porque no ha cortado el vínculo con la tradición, sino que ha sabido mantener ese hilo conductor. El Camino fue abriéndose poco a poco hasta tener la capacidad de seducir a personas de otras culturas. Hoy en día, atrae mucho por la riqueza de la experiencia personal, ya que tiene una capacidad muy fuerte de transformación en las personas».

El talento único de Mon Devane

Mon Devane termina el retrato de Maruja da Tahona, en O Pino

La mano del artista gallego Mon Devane ha sido clave para convertir este peregrinaje en la exposición artística más extensa del mundo.

El artista, cuyo periodo artístico pasa por expresarse a través de retratos de gran formato, refuerza el propósito de aportar, además de una gran belleza, un alto grado sensibilidad a través de técnicas graffiteras o de arte urbano . Su capacidad para entender y sobre todo transmitir la personalidad y la mirada de cada uno de los personajes retratados hace que cada uno de los murales nos muestre un universo en sí mismo.

«A nivel personal, este proyecto es la exposición más extensa que he realizado, es un antes y un después en mi carrera. Ha sido un orgullo que una empresa como Estrella Galicia confíe en mi trabajo. Desde el primer momento vimos que mi trabajo reflejaba muy bien esta temática, porque a mí también me gusta tocar las costumbres, el trabajo, las tradiciones gallegas , esa Resistencia que Estrella Galicia también inculca con sus valores. Gracias a este proyecto ya me considero parte del Camino», concluye Mon Devane.