Cinco apetecibles planes para disfrutar en una escapada a Conil de la Frontera

Conil de la Frontera es uno de esos pueblos con encanto de los que uno se enamora en cuanto pone un pie. Es sol y playa sí, pero es mucho más, es un ambiente relajado, es ese cóctel al atardecer mirando al mar ... en uno de sus chiringuitos, es gastronomía de la buena, y es, también, historia. Puerto de gran importancia durante las épocas romanas y visigoda, Conil ha sabido mantener su esencia bohemia a pesar de su fama. Este es el lugar perfecto para escapar de la ciudad, recargar pilas y dejar el estrés a un lado por unos días. Para todos aquellos que lo escojan como destino estas son algunas ideas que no pueden faltar y un hotel en el que asentar base.

Darse un baño en las playas de Roche y Fontanilla

Ubicada en una zona tranquila de residencias unifamiliares y en un entorno natural de postal se encuentra la playa de Roche, un arenal de unos dos kilómetros de extensión que posee bandera azul. Aquellos que deseen pasar el día aquí deben ir provistos con todo lo necesario pues no cuenta con muchos servicios, tan solo vigilancia, socorristas, pasarelas de acceso y aseos. Al final de la playa y cerca de la de El Puerco hay también un chiringuito y una amplia zona de aparcamiento en lo alto de los acantilados. Se trata, además, de un enclave idóneo para practicar surf con zona delimitada con horarios establecidos, así todo el mundo puede disfrutar de este mágico lugar.

Por su parte, la de la Fontanilla es una playa de 750 metros de extensión, una anchura muy variable debido a las mareas, poco profunda y sin corrientes, lo que hace que sea perfecta para aquellos que viajan con niños. Aquí se pueden encontrar aparcamiento, varios chiringuitos y todos los servicios básicos, incluido los adaptados a personas con movilidad reducida, además, hay una parada de autobús que te deja aquí. Este arenal también cuenta con la bandera azul.

Imagen de la playa de la Fontanilla rocío jiménez

Perderse por el barrio de los pescadores

Caminar por el barrio de los pescadores es una delicia, un paseo en el que todos los sentidos se estimulan y en el que no faltan los vibrantes colores de las macetas que decoran sus estrechas y laberínticas calles y las entradas de sus casas blancas y azules. Aquí todas las vías tienen nombres de peces frecuentes en el litoral conileño como Jurel, Dorada o Boquerón, nombres que aparecen en placas con la imagen del propio pez, y sus viviendas están agrupadas en torno a un patio central comúnmente con un pozo. Además, en muchas de sus puertas cuelga la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros cuya festividad se celebra cada año el 16 de julio. La virgen original se encuentra en la capilla del Espíritu Santo.

Existe la opción de realizar visitadas guiadas para conocer un poco más a fondo la historia y raíces de este barrio de la mano de uno de sus vecinos. Estas tienen lugar los martes y los domingos a las 18 horas.

Vivenda del barrio de los pescadores decorada con flores rocío jiménez

Deleitarse con la gastronomía de la zona

Este pequeño pueblo costero se ha convertido en todo un paraíso para los paladares exigentes. Como no podía ser de otra manera los pescados y mariscos son su fuerte, pues se pueden probar diferentes variedades recién capturados. Entre los platos típicos de este destino están el morrillo de atún, el cazón en adobo, los calamares rellenos, los chocos con patatas, el arroz con cardillos o tagarninas (vegetales de hoja verde como las acelgas) y para probarlos hay muchas opciones. Algunos de los restaurantes a anotar en la lista de imprescindibles son: La Fontanilla que, ubicado en la playa del mismo nombre, muestra una gran conexión con la pesca artesanal de la zona desde sus orígenes y ofrece piezas frescas de atún rojo de las Almadrabas de Conil y Barbate, así como carnes de retinto, la freiduría La Zapola, un take away de pescado, frito sobre todo, y El Roqueo, cuyos fogones ofrecen una carta con una cocina andaluza y exquisitas recetas elaboradas con un toque creativo y productos locales.

A lo largo del año se realizan, también, rutas gastronómicas y actividades como el Ronqueo del Atún que tiene lugar en el mes de mayo, la ruta del Retinto que se celebra en diciembre, la ruta de la tapa y las Jornadas gastronómicas de la huerta.

Imagen del Ronqueo del atún en Conil de la Frontera rocío jiménez

Dar un paseo en barco al atardecer

Con la llegada del buen tiempo las ganas de disfrutar de la playa y el mar aumentan notoriamente. Una opción perfecta para disfrutar de las vistas y obtener una perspectiva diferente de Conil es dando un paseo en barco. En estas rutas que van paralelas a la costa se pueden ver la Playa de la Barrosa y bellas calas, así como el propio pueblo pintado de casitas blancas e increíbles acantilados y formaciones rocosas. Existen diferentes compañías que organizan excursiones como Nattivus, que desde 79 euros por persona incluye el paseo en barco con una parada de casi dos horas para nadar, relajarse en el agua con colchonetas XL, comida y dos bebidas en una ruta que dura unas cuatro horas. Si se viaja en grupo grande y se prefiere mayor privacidad también se puede optar por alquilar un barco, en Marinalia ofrecen un velero con capacidad para 10 personas con un precio de 200 euros una hora y media.

Paseo en barco por las aguas de Conil de la Frontera rocío jiménez

Senderismo por la dehesa y pinares de Roche

La dehesa de Roche es uno de los pulmones verdes de la provincia de Cádiz, un espacio natural de pinares –destacando el pino piñonero– y enebros y una fauna formada por zorros, ardillas, conejos, reptiles y aves como el martín pescador o la tórtola. De gran interés botánico, faunístico y ecológico, esta zona verde es perfecta para practicar senderismo o ciclismo mientras se conecta con la naturaleza. Existe una ruta de unos 5,8 kilómetros y dificultad baja que se inicia en el Mirador de los Enebros y finaliza en el área recreativa Roche y que toma unas dos horas. Durante el trayecto se pasa por acantilados costeros que permiten disfrutar de maravillosas vistas.

Un hotel: Daia Slow Beach Hotel Conil

Situado frente a la playa de Fontanilla, a escasos 10 minutos andando del centro del pueblo, está Daia Slow Beach Hotel Conil, un alojamiento cinco estrellas con un encanto especial que invita a vivir en el presente saboreando cada instante. En total dispone de 248 habitaciones y suites, algunas de ellas con acceso directo a una piscina semiprivada y todas decoradas con alma mediterránea, basadas en la arena y la espuma del mar con exquisitos muebles.

Imagen de la piscina exterior del Daia Slow Beach Hotel Conil manolo yllera

En el apartado gastronómico no faltan los productos locales y de pequeños productores en sus diferentes restaurantes, como Origin, cuyo punto de unión es el fuego y donde se pone especial atención en las carnes de retinto, ibéricas y cortes prime, Roots, que celebra el verdadero significado 'de la granja a la mesa' con los sabores más auténticos y Salamar, con una carta sencilla y honesta anclada a estos lares. Para los que quieran comer a pie de playa es el Daia Beach, un espacio que ahonda en el espíritu boho-chic cuya carta pone el foco en los arroces, el grill y el mar. Perfecto para tomar una copa o un cóctel de autor al atardecer con música de fondo es el Tavira Horizon Rooftp Bar.

También cuentan con un espacio wellness by Germain de Capuccini con una sauna, piscina climatizada y cabinas de tratamientos en las que disfrutar de relajantes masajes y de rituales holísticos como el D'Viento, un ritual ancestral tibetano orientado a la cura del estrés restaurando el equilibrio físico y energético del cuerpo y de la mente a través de las ondas vibratorias de los cuencos tibetanos combinados con un masaje relajante.

Las instalaciones se completan con una pista de tenis, un gimnasio by Technogym con vistas al mar –así da gusto entrenar–, piscina exterior, jacuzzi y una zona dedicada a las clases de yoga, stretching y pilates, entre otras cosas. Además, cada día organizan pequeños talleres como catas de aceite o clases de pintar abanicos o cerámicas a las que los huéspedes se pueden unir.

Una de las habitaciones, el Tavira Horizon Rooftop Bar y terraza exterior de los restaurantes Origin y Roots Manolo Yllera

Para completar la estancia se puede incluir el extra 'The One', un conjunto de servicios personalizados como check-in exclusivo con el personal de Guest Experience, regalo de bienvenida, albornoz, pantuflas, toallas de piscina y artículos de tocador, acceso a la pista de tenis gratuito y una sala exclusiva con servicio de comida y bebidas alcohólicas y prensa y revistas nacionales e internacionales.