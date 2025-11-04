Suscribete a
Miguel Ángel Rodríguez, de la presunta oferta de la Fiscalía de un acuerdo a González Amador: «Es una deducción lógica»
Dinamarca trata de frenar el escaneo obligatorio de los chats de WhatsApp y Telegram en la UE

Este miércoles el Consejo Europeo debatirá sobre el futuro de la propuesta de ley conocida popularmente como Chat Control

Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

La Unión Europea sigue dividida sobre cómo frenar la circulación de material de abuso sexual infantil a través de internet. Después de tres años de negociaciones, los Estados miembro aún no han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de reglamento que busca obligar ... a plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram y servicios de correo electrónico como Gmail a detectar, reportar y eliminar material de abuso sexual infantil, así como a tomar medidas contra el acoso. Según los críticos, que denominan a la propuesta como 'Chat Control', este enfoque podría abrir la puerta a que las compañías de internet comiencen a escanear masivamente las comunicaciones digitales de los ciudadanos europeos, incluidas las que están protegidas por el cifrado de extremo a extremo para que nadie pueda acceder a ellas. Sin embargo, su supervivencia está lejos de ser segura.

