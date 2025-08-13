Fortnite gana la batalla legal contra Apple y Google por el sistema de pagos dentro del videojuego que les excluía

Un tribunal australiano ha dictaminado que Apple y Google abusaron de su poder de mercado en una disputa con Epic Games, el fabricante del popular videojuego Fortnite.

Tanto Apple como Google eliminaron Fortnite de sus respectivas tiendas de aplicaciones en 2020, después de que ese juego –con cientos de millones de usuarios registrados– diseñara un sistema de pagos dentro de la aplicación que dejaba por fuera a los gigantes tecnológicos, según lo recoge 'AFP'.

El desarrollador Epic Games respondió con una serie de acciones legales contra las tecnológicas en tribunales de todo el mundo.

Noticia Relacionada Plataformas de videojuegos retiran contenido adulto por la presión de los grandes procesadores de pago Carmen Burné Steam e Itch.io cambian sus reglas de publicación para los juegos con contenido sexual o violencia para no perder el soporte de Visa o Mastercard

Esta semana, el Tribunal Federal de Australia ha dictaminado que el dominio de las tiendas de aplicaciones de esas compañías reducía la competencia, lo que probablemente obligaba a los desarrolladores a pagar comisiones más elevadas. «¡Es una VICTORIA para los desarrolladores y los consumidores de Australia!», reaccionó Epic Games en un comunicado emitido este martes.

Sin embargo, el juez Jonathan Beach rechazó las alegaciones del fabricante de que Apple y Google incurrieron en una conducta desleal. Un portavoz de Google afirmó que la empresa no está de acuerdo con algunas de las conclusiones del tribunal y que «revisará la decisión completa cuando la reciba y evaluará sus próximos pasos».