Con el fin del verano vuelven los videojuegos: estos son los grandes lanzamientos de lo que queda de 2023

El último cuatrimestre del año siempre ha estado marcado en rojo en los calendarios de las grandes empresas de videojuegos. Nada raro, teniendo en cuenta que, por delante, se presentan fechas como Black Friday y Navidad, en las que los usuarios tienden a rascarse el bolsillo con más facilidad que durante el resto del año.

Después de años de sequía, en los que Sony y Microsoft han tenido problemas para poner en los estantes unidades de sus últimas consolas, la PlayStation 5 y la Xbox Series, las dos compañías se preparan para cerrar 2023 con broche de oro. Y Nintendo, empresa que se espera que en los próximos meses anuncie la sucesora de la exitosísima Switch, no va a ser menos.

Para que no te pierdas nada, en ABC hemos hecho una pequeña selección con un puñado de los juegos más interesantes que llegarán a las tiendas en los próximos meses.

Hemos dejado a un lado otros que nos interesan y mucho, pero que, al final, son revisiones de títulos antiguos que el usuario ya ha tenido ocasión de jugar hace años, como es el caso de 'Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1' (20 de octubre con disponibilidad para PlayStation, Xbox y Switch) o 'Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster' (desde este 14 de septiembre en Switch,

Con todo, entre los seleccionados, ha propuestas de todo tipo. Desde grandes aventuras interestelares, hasta correrías de corte histórico y simpáticos plataformas.

'Starfield'

Con 'Starfield', que está disponible desde este miércoles 6 de septiembre, Xbox se sumerge, de forma definitiva e inmediata, en la nueva generación de consolas. Durante los últimos años, la marca propiedad de Microsoft ha lanzado un buen puñado de grandísimos videojuegos. Sus últimos Halo y Forza Horizon son de lo mejorcito que ha llegado a las tiendas en la presente década. Pero se trata de propuestas que, al final, seguían estando disponibles para la vieja Xbox One, que ya suma prácticamente una década de vida.

'Starfield' no solo es exclusivo de Xbox Series -además de ordenador- también es el primer gran exponente que llega de forma exclusiva a las máquinas de Microsoft desde que se consumó la ambiciosa compra de Bethesda, su desarrolladora. La propuesta, de tipo rol y mundo abierto, ofrece una libertad total al usuario para desarrollar su personaje y su propia aventura.

Toda la acción se desarrolla en un futuro en el que el planeta Tierra ha dejado de ser habitable, lo que ha obligado al ser humano a lanzarse a la conquista del espacio. En ABC ya le hemos metido un buen puñado de horas, y podemos decir que, a nivel narrativo, sin duda, la propuesta será del gusto de los amantes de la ciencia ficción y de películas y series como Star Trek.

'Marvel's: Spider-Man 2'

La primera edición de esta saga protagonizada por el famoso trepamuros creado por Stan Lee es de lo mejorcito que se pudo (y que se puede) jugar en consolas PlayStation. Y lo mismo vale para su breve continuación, protagonizada por la versión afro del arácnido, Miles Morales. En esta nueva aventura, los dos Spiderman comparten protagonismo en una aventura en la que se enfrentarán a famosos villanos, como Veneno o Kraven el cazador.

La franquicia es divertida a más no poder. No solo es genial en lo narrativo, también está perfectamente pulida en lo jugable. Hasta el hecho de viajar balanceándote con las telarañas por la ciudad de Nueva York entretiene. Posiblemente, con la salvedad del último God of War, este es el videojuego que más interés nos despierta de todos los que van a salir en PS5, consola de la que será exclusivo. Podrás disfrutarlo a partir del próximo 20 de octubre.

'Forza Motorsport'

Una de las mejores sagas de carreras se mire por donde se mire. Alejada de la jugabilidad tipo arcade, más irreal, de Forza Horizon, Motorsport se caracteriza por su realismo y su apuesta por la simulación. En esta edición, que funciona como una suerte de reinicio de la franquicia, la potencia gráfica se da por descontada, igual que la diversión y la velocidad.

La propuesta llegará el 10 de octubre y será exclusiva de Xbox Series y de ordenador. Nada de Xbox One. Los usuarios del servicio de 'streaming' de Microsoft, el Game Pass, podrán jugarlo gratis desde el primer día.

'Assasins Creed: Mirage'

Después de un par de años de reposo, la saga de aventuras de corte histórico -una de las más populares del videojuego- vuelve a la carga con un nuevo título propio. En esta ocasión, el usuario viaja a la Bagdad musulmana del siglo IX d.C., donde controlará a Basin, miembro de la orden de asesinos al que ya tuvimos oportunidad de conocer en 'Assassin's Creed Valhalla'. La franquicia siempre ha brillado por su gran trabajo de recreación histórica y por la libertad de movimiento que ofrece al usuario.

El videojuego estará disponible desde el 5 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y ordenador.

'Super Mario Bros Wonder'

No podemos olvidarnos de la híbrida de Nintendo. Durante los últimos meses, la consola ha recibido un buen puñado de títulos que, en ABC, nos han encantado; con mención especial para 'Pikmin 4' y la recuperación de ese (ya) clasicazo llamado 'Red Dead Redemption'.

Dentro del catálogo de nombres de lo que está por venir a la máquina, posiblemente lo que más nos apetece jugar es 'Super Mario Bros Wonder', que estará disponible a partir del próximo 20 de octubre. Ideal para los amantes de los clásicos plataformas protagonizados por el fontanero más famoso de la historia del videojuego.