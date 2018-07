Amazon Prime Day Móviles, ordenadores, portátiles y tablets: las mejores ofertas Amazon Prime Day 2018 El gigante del comercio electrónico tira la casa por la ventana con más de mil productos con descuentos agresivos

Fiebre consumista para el verano. Amazon Prime Day es, por honores, una jornada de descuentos agresivos del gigante del comercio electrónico. Comienza oficialmente este 16 de julio, pero durante los últimos días se han activado cientos de ofertas exclusivas para sus clientes «prime». Los productos tecnológicos y los videojuegos son los que se llevan las principales búsquedas y lo que más suele interesar a los consumidores.

La busca de la ganga y el chollo es lo recurrente, aunque hay que llevar cuidado para evitar que nos la «cuelen». Aún así se pueden encontrar importantes descuentos que bien valen la pena tener presente por si se da el caso de que necesitas renovar ordenadores, tabletas o dispositivos móviles con rebajas que pueden alcanzar el 60% en muchos casos.

Móviles y tabletas

Los teléfonos móviles y dispositivos móviles de todo tipo son, por regla general, lo más buscado entre las ofertas. Lo más demandado y goloso, pero hay que buscar bien los descuentos no sea que se trate de versiones antiguas o modelos cuyos precios se han hinchado en los últimos días. Sobre todo, los productos de Amazon como los Kindle o los Amazon Fire.

Entre algunas ideas que se pueden extraer se encuentra la tableta Huawei MediaPad M3, un dispositivo en formato tableta de 8 pulgadas cuyo rendimiento es más que suficiente para la mayorìa de tareas. Tiene un procesador Kirin 950 y 4 GB de memoria RAM, ofreciendo además 32 GB de almacenamiento. Su precio es de 249 euros (descuento del 28%). Otra destacada es la tableta Samsung Galaxy Tab A, de 10.1 pulgadas de pantalla y resolución Full HD que se maneja bastante bien gracias a un chip Exynos de ocho núcleos y 2 GB de memoria RAM. Tiene 32 GB de almacenamiento y funciona con Android. Está fijada en 187 euros (una rebaja del 28%).

Aunque no es el último modelo, Amazon Prime Day ofrece rebajado el Google Pixel XL, un potente «smartphone» de 5.5 pulgadas de pantalla y que en su interior se encuentra un chip Snapdragon 821, acompañado de 4 GB de memoria RAM. Que, sin ser lo mejor en estos momentos, le confiere un buen rendimiento. Tiene 32 GB de almacenamiento y su precio es de 379 euros (un descuento del 5%). Un terminal que también está rebajado es el BQ Aquarius V, un «smartphone» modesto de gama media con 5.2 pulgadas de pantalla y memoria de 64 GB. Está por 212 euros (rebaja del 18%). Gran opción es el Honor 8, de pantalla 5.2 pulgadas y un buen rendimiento, por solo 199 euros (descuento del 41%), así como el Moto G5 Plus, de 5.5 pulgadas y cámara doble, por 202 euros (rebaja del 32%).

Ordenadores y portátiles

Esta categoría de producto electrónico suele ser también muy demandada y que, en caso de necesitar renovar el equipo actual, se pueden localizar algunas propuestas interesantes. Como el caso del ordenador de sobremesa Medion P4607D Akoya, que cuenta entre sus prestaciones un procesador Intel Core i5 jalonado con hasta 8GB de RAM, además de un disco duro de hasta 1 TB y acompañado de una memoria de estado sólido SSD de gran velocidad de transferencia de 120 GB.

También hay que descatar la presencia de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX-1060 de 6 GB en este equipo que está gobernado con Windows 10 Home. Se encuentra por 799 euros (un ahorro del 20%). De portátiles, el Lenovo Y520-15IBK, un ordenador portátil de 15.6 pulgadas y resolución Full HD, está rebajado un 24% (669 euros). Ofrece un buen rendimiento gracias a su potente chip Intel Core i7, 8 GB de RAM, y acompañado por 1 TB de espacio para su disco duro, así como una tarjeta gráfica Nvidia GTX1050 de 2GB de RAM. Perfecto, también, para jugar a videojuegos. Los portátiles de la marca Asus están rebajados hasta un 20%, destacando, por ejemplo, el modelo GL553VD-DM078 que tiene una pantalla de 15.6 pulgadas (resolución Full HD) y altas prestaciones (Intel Core i7, 8 GB RAM, 1 TB de disco duro y un a gráfica Nvidia GeForce GTX 1050 de 4 GB) por 699 euros.

Accerios varios como relojes o altavoces

Memorias, electrodomésticos, auriculares o cámaras fotográficas. Entre las ofertas se puede encontrar un disco duro externo con una capacidad de hasta 8 TB, de sobra para guardar desde archivos multimedia de todo tipo. Se trata del Seagate Backup Plus Hub que está por 165 euros (un ahorro del 35%). La cámara fotográfica compacta Panasonic Lumix DMC-TZ80-K también está rebajada a 264,99 euros (un descuento del 41%). El dispositivo tiene una lente de 18 megapíxeles y un zoom óptico de treinta aumentos, permitiendo además la grabación de video en alta resolución. Cuenta con conexión WiFi para transferir fácilmente las fotografías capturadas.

Otra interesante oferta es el altavoz inalámbrico BeoPlay A1 de la firma de lujo Bang & Olufsen está por 179 euros (un 20% menos) en diferentes colores. Tiene un sonido impresionante proporcionado por 140 watios y es resistente al agua. Como tiene conexión Bluetooth, se conecta a un dispositivo matriz, generalmente un teléfono móvil que sirve reproductor de música. Los altavoces Ultimate Ears Boom 2, resistentes al agua y con sonido envolvente, están a la mitad de precio. En cuanto a los relojes inteligentes, una de las ofertas más interesantes del Amazon Prime Day es el Garmin Forerunner 235, un reloj con pulsómetro y GPS, destinado al entrenamiento. Se encuentra por 212 euros (descuento del 28%).

Televisores y auriculares

Dentro del Amazon Prime Day también están registrados algunos televisores como es el caso del Samsung UE49MU7055, una «Smart TV» de 49 pulgadas con resolución 4K y que soporta la tecnología de imagen HDR. Está por 699 euros. Una oferta más que llamativa es el televisor LG 49UJ651V, de 49 pulgadas de pantalla y con resolución 4K. Soporta, además, la tecnología de imagen HDR. Está por 485 euros (un descuento del 30%).

En cuanto a los auriculares de la prestigiosa marca Sennheiser, hay que señalar que muchos de sus modelos tienen descuentos agresivos. Como el caso del modelo HD 4.40 BT, de diseño en forma de diadema y con conectividad inalámbrica, que está rebajado en un 50%, mientras que el PXC550, que destaca por su sistema de cancelación de ruido, el descuento llega hasta el 37%.

También en videojuegos

En el ocio electrónico, Amazon Prime Day dedica algunas ofertas interesantes en algunos títulos antiguos como el caso del «Forza Motorsport 7», uno de los mejores videojuegos de conducción, y que está disponible para Xbox One por 33 euros. El galardonado «God of War» para PlayStation 4 se ha rebajado hasta los 59 euros. En otros géneros de alta demanda como son los «shooters», el videojuego «Call of Duty: WWII», que se adentra en la Segunda Guerra Mundial, está rebajado a 24 horas.

Activision, empresa propietaria de este título, ha decidido ofertar otras propuestas de su catálogo como «Destiny 2» a 17 euros solamente, mientras que Nintendo ha hecho lo propio con golosas reducciones en los precios de algunos juegos para la consola Switch como «Mario Tennis Aces», «Super Mario Odyssey», la trilogía de «Crash Bandicoot» o «Minecraft».