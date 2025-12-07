El auge de la IA amenaza el futuro de Wikipedia

La inteligencia artificial generativa aspira a poner patas arriba el internet tradicional. Y lo quiere hacer rápido; solo hace falta hacer una consulta rápida en Google para darse cuenta. Si antes tenías que entrar en páginas web para resolver cualquier duda, ahora, en muchas ... ocasiones, el propio buscador te la resuelve con una respuesta recogida al inicio de la página, y que ha sido creada mediante el uso de inteligencia artificial entrenada con datos procedentes de todos los rincones de la red. Y si se quiere ir a tiro hecho, ahí está también ChatGPT. O Gemini. o Grok. Este auge de los robots capaces de responderlo todo ya está afectando a muchas páginas que dependen de las visitas que reciben para ser sostenibles. Y Wikipedia, el mayor compendio de conocimiento humano digital jamás reunido, con más de 60 millones de artículos y disponibilidad en más de 300 idiomas, no es una excepción.

El espacio, uno de los más visitados en la red durante sus casi 25 años de historia, lleva años funcionando como una suerte de contenedor online en el que cabe prácticamente cualquier tema imaginable: desde el mastín español, hasta la ley de gravitación universal o la pintura del Barroco. Pero eso no implica que sea invulnerable a los cambios que están teniendo lugar en internet. Recientemente, la fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que apoya y sostiene a la Wikipedia, compartió un comunicado en el que informaba de que la enciclopedia digital había perdido el 8% del tráfico humano en apenas un año. ¿La principal causa? La IA.

«Wikipedia siempre salía el número uno o el dos en los resultados de Google cuando tú buscabas cualquier cosa. Ahora lo que hace Google es que te muestra los resultados de su propia IA y gran parte del tráfico se contenta con lo que se le dice ahí. No va más allá y no hace más 'scroll'. Si la IA ya te dice lo que buscabas, ¿para qué vas a visitar algún sitio más?», explica en conversación con ABC Miguel Ángel García, abogado, wikipedista y antiguo miembro de Junta Directiva de Wikimedia España. «Puede que la caída de un 10% en el tráfico no parezca demasiado grave. Pero hay que tener en cuenta que Wikipedia sobrevive a partir de las donaciones que recibe de la comunidad; si el número de usuarios cae, esas donaciones bajan, y lo mismo ocurre con el número de wikipedistas, que al final son los encargados de escribir y editar los artículos de forma voluntaria», remata.

Grokipedia

Los problemas de Wikipedia con la IA no terminan en la caída en las visitas. El pasado noviembre, Wikimedia compartió una publicación en la que solicitaba directamente a las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial que colaboren económicamente con el proyecto. En este, la fundación recordaba, además, que «la IA se basa en recursos de conocimiento documentados por humanos, como Wikipedia», y es que el sitio es uno de los más explotados por las empresas de desarrollo para conseguir información con la que entrenar a sus máquinas. Porque ninguno de los chatbots que hay actualmente en la red sabría responder a las consultas que se les realiza si antes no hubieran sido entrenados con datos creados por humanos. Para la capacitación de las máquinas, la enciclopedia digital es todo un filón.

Los colaboradores de Wikipedia ya están teniendo que vigilar para que no se comparta contenido generado por IA en la enciclopedia

«Lo que hacen estas aplicaciones en muchos casos es regurgitar la Wikipedia, y yo no creo que sea rentable para ellas dejar que el sitio caiga, porque van a necesitar llegar a acuerdos con otros para sacar toda esa información creada por humanos con la que entrenar a sus máquinas», apunta García.

Posiblemente, el mejor ejemplo de la dependencia que tiene la inteligencia artificial de la Wikipedia se encuentra en la Grokipedia de Elon Musk, un espacio lanzado el pasado 28 de octubre que aspira a funcionar como una suerte de alternativa con contenido generado a partir de la IA de Grok. El problema está en que dentro del millón de artículos que contiene hay muchos, quizá hasta la mayoría, que han sido copiados de forma literal de Wikipedia.

«Nosotros compartimos el conocimiento de forma libre y transparente contando con la comunidad, esta herramienta (la Grokipedia) parece responder más a objetivos personales», señala a este diario Matilde Cuadro, socia de Wikimedia España, haciendo referencia a los sesgos favorables que tiene la nueva enciclopedia basada en IA hacia Musk y los postulados que defiende. Algo de lo que ya han alertado varios investigadores. Cuadrado también destaca que «casi todos los grandes modelos de inteligencia artificial usan a Wikipedia, porque ha generado contenido de alta calidad, y quitar todo lo que sabe una IA de Wikipedia no es fácil».

Artículos copiados

A la enciclopedia también le preocupa mucho que sus artículos acaben llenos de contenido generado por inteligencia artificial. Actualmente, la plataforma permite a los wikipedistas el uso de esta tecnología para agilizar el trabajo, aunque todos los artículos que se publican deben ser creados por humanos. «Ya están apareciendo editores nuevos que llegan con textos aparentemente muy elaborados que enseguida te das cuenta de que los han hecho con IA. Esto está revolviendo a muchos miembros de la comunidad, porque de acuerdo con los principios de Wikipedia todos los textos que se suben deben ser confiables y verificables a través de las fuentes que se citan», apunta García.

El experto destaca que, precisamente, el contenido creado mediante el uso de máquinas como ChatGPT destaca por no ser verificable: «Muchas veces no te dicen de dónde han sacado la información que comparten, y otras, directamente, se la inventan». Por suerte, señala que la mayoría de las veces resulta sencillo detectar cuando alguien intenta hacer pasar un artículo creado mediante IA por propio; es cuestión de saber «detectar el tufo a ChatGPT»: «Cualquiera que haya utilizado algo un chatbot sabe que las máquinas tienden a seguir una estructura más o menos lógica en sus respuestas. Primero introducen el problema, luego lo desarrollan y al final siempre te ponen una especie de conclusión, como 'este es un problema básico para entender el siglo XX', que son las típicas frases que la IA va dejando por todos lados».

García también apunta que los chatbots, cuando tratan de crear entradas con el mismo formato de Wikipedia, se esfuerzan de más por adaptarse a lo que es habitual en la enciclopedia: «Por ejemplo, lo normal con una persona que se ha hecho famosa hace poco es que su entrada en Wikipedia sea más breve en principio. Cuando te intentan pasar una que tiene muchos apartados y mucho texto es probable que haya sido hecha con IA, porque es algo que ya hemos detectado que suelen hacer las máquinas».