El auge de la IA amenaza el futuro de Wikipedia

El tráfico de la enciclopedia digital ha bajado un 8% en un año. La plataforma solicita a empresas como Google u OpenAI que hagan donaciones para seguir siendo sostenible

ChatGPT tiene más posibilidades de persuadirte de que apoyes el aborto o las drogas que una persona

La enciclopedia almacena más de 60 millones de artículos y tiene contenido disponible en más de 300 idiomas
R. Alonso

La inteligencia artificial generativa aspira a poner patas arriba el internet tradicional. Y lo quiere hacer rápido; solo hace falta hacer una consulta rápida en Google para darse cuenta. Si antes tenías que entrar en páginas web para resolver cualquier duda, ahora, en muchas ... ocasiones, el propio buscador te la resuelve con una respuesta recogida al inicio de la página, y que ha sido creada mediante el uso de inteligencia artificial entrenada con datos procedentes de todos los rincones de la red. Y si se quiere ir a tiro hecho, ahí está también ChatGPT. O Gemini. o Grok. Este auge de los robots capaces de responderlo todo ya está afectando a muchas páginas que dependen de las visitas que reciben para ser sostenibles. Y Wikipedia, el mayor compendio de conocimiento humano digital jamás reunido, con más de 60 millones de artículos y disponibilidad en más de 300 idiomas, no es una excepción.

