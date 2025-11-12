Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

¿Tienes problemas para diferenciar una cara real de otra hecha con IA? solo necesitas entrenar 5 minutos para solucionarlo

Solo es necesario conocer los fallos que todavía comete la tecnología para mejorar los resultados, según un reciente estudio

Crean un 'centinela' para evitar los sesgos en la inteligencia artificial de reconocimiento facial

Algunas de las imágenes de caras utilizadas durante el entrenamiento. Las de las dos filas superiores son falsas, la de la inferior son de personas reales
Algunas de las imágenes de caras utilizadas durante el entrenamiento. Las de las dos filas superiores son falsas, la de la inferior son de personas reales
R. Alonso

R. Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La inteligencia artificial avanza a velocidades de vértigo. Hasta hace apenas unos años, diferenciar la imagen de una persona real de otra creada a partir de una aplicación de IA generativa podía resultar en el mayor de los casos tarea fácil. Sin embargo, esto ... ya está comenzando a dejar de ser así. Y si no se tiene el ojo algo entrenado puede ser bastante fácil caer en la trampa de la tecnología.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app