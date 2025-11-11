Suscríbete a
Primera sentencia en Europa contra OpenIA por violación de derechos de autor para «entrenar» al ChatGPT

La jueza al frente del tribunal ha ordenado a la compañía a pagar una indemnización por el uso de material protegido

Sam Altman, CEO de OpenAI
Sam Altman, CEO de OpenAI AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El asistente de inteligencia artificial ChatGPT (propiedad de OpenAI) viola las leyes alemanas de derechos de autor al reproducir letras de canciones sujetas a protección y utilizarlas para entrenar sus modelos de lenguaje, según la sentencia emitida este martes por el Tribunal Regional de ... Múnich. El caso fue presentado por la sociedad alemana de derechos musicales GEMA, cuyos miembros incluyen compositores, letristas y editoriales preocupados por la vulnerabilidad de su trabajo en manos de la IA. Concretamente se había demandado el uso de nueve canciones alemanas entre las que destacaban éxitos de Gronemeyer como ''Männer' y 'Bochum' para el entrenamiento del chatbot.

