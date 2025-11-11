Primera sentencia en Europa contra OpenIA por violación de derechos de autor para «entrenar» al ChatGPT

El asistente de inteligencia artificial ChatGPT (propiedad de OpenAI) viola las leyes alemanas de derechos de autor al reproducir letras de canciones sujetas a protección y utilizarlas para entrenar sus modelos de lenguaje, según la sentencia emitida este martes por el Tribunal Regional de ... Múnich. El caso fue presentado por la sociedad alemana de derechos musicales GEMA, cuyos miembros incluyen compositores, letristas y editoriales preocupados por la vulnerabilidad de su trabajo en manos de la IA. Concretamente se había demandado el uso de nueve canciones alemanas entre las que destacaban éxitos de Gronemeyer como ''Männer' y 'Bochum' para el entrenamiento del chatbot.

OpenAI había argumentado que sus modelos de lenguaje no almacenan ni copian datos de entrenamiento específicos, sino que reflejan lo aprendido a partir del conjunto completo de datos de entrenamiento. La empresa sostenía además que, dado que la salida solo se genera como resultado de las entradas de los usuarios, denominadas 'prompts', no serían los demandados, sino el usuario correspondiente, el responsable de la violación.

El tribunal ha considerado, sin embargo, que tanto la memorización en los modelos de lenguaje como la reproducción de las letras de canciones en las respuestas del chatbot constituyen infracciones de los derechos de explotación de derechos de autor. La jueza al frente del tribunal, Elke Schwager, ha ordenado a OpenAI pagar una indemnización por el uso de material protegido por derechos de autor, sin revelar la cifra, y el abogado de GEMA, Kai Welp, ha sugerido que ahora esperan que puedan iniciarse conversaciones con OpenAI sobre cómo los titulares de derechos pueden ser remunerados.

«Internet no es una tienda gratuita de autoservicio y los logros creativos humanos no son plantillas gratuitas», ha insistido tras conocer la sentencia Tobias Holzmueller, director general de GEMA. «Hoy hemos establecido un precedente que protege y aclara los derechos de los autores: incluso los operadores de herramientas de IA como ChatGPT deben cumplir con la ley de derechos de autor», ha dicho, con la esperanza de que esta sentencia siente un precedente en Europa sobre cómo las empresas de inteligencia artificial están obligadas a remunerar los materiales protegidos por derechos de autor y suscite en Bruselas una iniciativa de regulación. Un portavoz de OpenAI ha declarado sin embargo que «no estamos de acuerdo con el fallo y estamos considerando los próximos pasos» y ha señalado que «la decisión del tribunal afecta solo a un conjunto limitado de letras y no impacta a los millones de personas, empresas y desarrolladores en Alemania que utilizan nuestra tecnología cada día».