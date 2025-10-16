Suscribete a
ABC Premium
sponsor

El Parlamento Europeo pide una edad mínima de 13 años para acceder a las redes sociales

Los eurodiputados han expresado su preocupación por la falta de implicación de las grandes plataformas a la hora de tomar medidas «adecuadas» para proteger a los menores

La recomendación ha salido adelante con 32 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, aunque debe superar aún la sesión del pleno de la Eurocámara la próxima semana para ser formalizada

Dinamarca propone prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

Varios niños utilizando el móvil en una imagen de archivo
Varios niños utilizando el móvil en una imagen de archivo ABC

EP

La comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo ha pedido este jueves prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 13 años en toda la Unión Europea y retrasar ese acceso hasta los 16 años si el ... menor no tiene el consentimiento de sus padres para conectar con las plataformas online.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app