Musk demanda a Apple y OpenAI por conspirar ilegalmente para evitar la competencia en inteligencia artificial

Elon Musk, a través de su startup xAI, ha demandado a Apple y a OpenAI, fabricante de ChatGPT, tras acusarles de conspirar ilegalemente para frustrar la competencia en el campo de la inteligencia artificial. El magnate, que ha presentado la querella en un tribunal de Texas este lunes, asegura que ambas compañías «bloquean los mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI compitan».

La asociación entre la compañía de Cupertino y OpenAI ha integrado ChatGPT en iPhones, iPads y Macs. «Si no fuera por su acuerdo exclusivo con OpenAI, Apple no tendría motivos para abstenerse de destacar más la aplicación X y la aplicación Grok en su App Store», afirma la demanda.

En este sentido, xAI reclama miles de millones de dólares por los supuestos daños y perjuicios. «Esta última demanda es coherente con el patrón de acoso continuo del Sr. Musk», ha señalado un portavoz de OpenAI en un comunicado.

Noticia Relacionada Open AI rechaza la oferta hostil de compra liderada por Musk Javier Ansorena | Corresponsal en Nueva York

Apple no ha respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios. Musk había amenazado con demandar a Apple, con sede en Cupertino (California), a principios de este mes, afirmando en una publicación en su plataforma de redes sociales X que el comportamiento de Apple «hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store». ChatGPT de OpenAI se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia en los meses posteriores a su lanzamiento a finales de 2022.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Musk adquirió X a través de su empresa xAI en marzo por 33.000 millones de dólares para mejorar sus capacidades de entrenamiento de chatbots. Musk también ha integrado el chatbot Grok en los vehículos fabricados por su empresa de automóviles eléctricos Tesla.

La empresa xAI de Musk se fundó hace menos de dos años y compite con OpenAI, respaldada por Microsoft, así como con la startup china DeepSeek. El dueño de Tesla ha demandado por separado a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, en un tribunal federal de California para impedir su conversión de organización sin ánimo de lucro a empresa con ánimo de lucro. Musk cofundó OpenAI con Altman en 2015 como organización sin ánimo de lucro. Las prácticas de la App Store de Apple han sido objeto de múltiples demandas. En un caso en curso presentado por Epic Games, fabricante del videojuego «Fortnite», un juez ordenó a Apple que permitiera una mayor competencia en las opciones de pago de las aplicaciones.