Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Directo
Casi un millar de militares de la UME luchan por extinguir los incendios en varios puntos del país

Elon Musk emprenderá acciones legales contra Apple por considerar que favorece a OpenAI en la App Store

El magnate acusa al gigante tecnológico de «imposibilitar» el alcance del primer puesto a los rivales de OpenAI y amenaza con los tribunales

Así es como Google Maps avisa y te pone a salvo de los incendios forestales en España

Apple Iphone y Elon Musk
Apple Iphone y Elon Musk afp y reuters

EP

Elon Musk ha anunciado que tomará acciones legales contra Apple a través de su firma de inteligencia artificial xAI porque considera que favorece a OpenAI, impidiendo que la competencia pueda alcanzar el primer puesto de su tienda de aplicaciones.

xAI ha abierto Grok 4, su modelo de inteligencia artificial más reciente y avanzado, para que todos los usuarios, incluidos los que tienen una cuenta gratuita, puedan utilizarlo, a ejemplo de OpenAI, que lanzó de manera inmediata y para todos GPT-5. También ha introducido Grok Imagine, para generar vídeos e imágenes.

Esta decisión ha tenido un impacto en la clasificación de la tienda de aplicaciones de Apple. Según recoge '9to5Mac', Grok 4, disponible desde julio, impulsó la app de Grok del puesto 60 al 29 la semana pasada mientras que el anuncio del acceso gratuito lo elevó hasta la quinta posición.

Noticia Relacionada

Ninguno de estos anuncios ha sido suficiente para destronar la 'app' de OpenAI, ChatGT, del primero o los primeros puestos, lo que no ha gustado a Elon Musk, que ha acusado directamente a Apple de favorecer a su principal rival.

«Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA además de OpenAI alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca», ha escrito en la red social X. Por ello, Musk ha asegurado que «xAI tomará acciones legales inmediatas».

La rivalidad entre Elon Musk y OpenAI no es nueva. No solo compiten en el mercado de la IA con sendos modelos y 'chatbots', sino que Musk fue uno de los cofundadores de la firma de inteligencia artificial y, tras su marcha, intentó bloquear la transición de esta empresa a un modelo con fines de lucro.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app