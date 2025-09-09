Presentación iPhone 17, en directo: precio, colores, modelos, cuándo sale en España y novedades de Apple

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue en directo la presentación del nuevo iPhone 17, con la fecha de salida de venta en España, precios por modelo, los nuevos Apple Watch, los colores disponibles y todas las novedades relacionadas con el nuevo smartphone de Apple.

20:02 Nuevo sistema de refrigeración Apple confirma que el iPhone 17 Pro contará con un nuevo sistema de refrigeración para evitar que el teléfono se caliente.

20:00 Los colores del iPhone 17 Pro Pues las filtraciones se confirman. Hay iPhone 17 Pro naranja. Luce bien, eh. Estos son todos los colores: azul, plateado y naranja.

19:58 Turno para el iPhone 17 Pro Vamos a conocer el iPhone 17 Pro, el tercer modelo de Apple para móviles

19:57 Qué tiene el iPhone Air Aquí una imagen a modo de resumen sobre las características de la nueva apuesta de la marca de la manzana.

19:56 Adiós a la tarjeta SIM física El iPhone Air solo estará disponible con eSIM en todo el mundo, como anuncia Apple. Se acabó el tener que lidiar con las tarjetas SIM físicas.

19:54 Qué tiene la cámara del iPhone Air El iPhone Air incorpora el nuevo Dual Capture, que graba vídeos con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

19:50 El iPhone Air, de titanio grado 5 Apple asegura que este iPhone Air combina resistencia con ligereza al estar fabricado en titanio de grado 5. Y tanto que es ligero... ¡Solo 5,6 mm. de grosor!

19:47 Los colores del iPhone Air Estos serán los colores del nuevo iPhone Air: azul, negro, dorado y blanco.

19:43 ¡La gran novedad! Tim Cook da paso al vídeo que presenta la gran novedad de Apple: el ultradelgado iPhone Air. Sí, eso de la foto es el móvil.

19:42 Qué tiene el iPhone 17 A modo de resumen, esto incluye el iPhone 17.

19:41 Batería del iPhone 17 Gracias a ProMotion, Apple garantiza que con 10 minutos de carga te dan... ¡8 horas de reproducción de video! Además, permite cargar el 50% en solo 20 minutos.

19:38 Qué tiene la cámara del iPhone 17 Posee una cámara ultra gran angular de 48 megapíxeles.

19:36 Características del iPhone 17 El iPhone 17 estándar tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion, tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

19:34 Ya conocemos los colores del iPhone 17 estándar Hay cinco: lavanda, azul niebla, negro, blanco y salvia.

19:32 ¡Turno para los iPhone! Vamos con la presentación de los iPhone 17.

19:32 Precios de los relojes Apunta. Apple Watch Series 11: 399 dólares. Apple Watch SE 3: 249 dólares. Apple Watch Ultra 3: 799 dólares.

19:30 Características Apple Watch Ultra 3 Pantalla más brillante y bordes más finos.

Nueva esfera Waypoint.

Conexión móvil 5G.

Conectividad por satélite.

Color negro y titanio natural.

Nuevos colores de correa.

42 horas de batería.

19:29 Por último, el Apple Watch Ultra 3 Apple desvela el último de sus tres relojes en su nueva apuesta para este año. ¡Hablan de 42 horas de batería!

19:26 Qué tiene el Apple Watch SE 3 También conocemos las características de otro reloj, el Apple Watch SE 3 Chip más rápido para funciones como los gestos de doble toque o movimiento de muñeca.

Notificaciones de apnea del sueño y puntuación del sueño.

Carga hasta dos veces más rápida.

19:22 Novedades del Apple Watch Series 11 Dos veces más resistente a los arañazos que el S10.

Ahora incluye 5G.

Capacidad para advertirte sobre la presión arterial alta y la hipertensión.

Valora el sueño atribuyendo una puntuación.

24 horas de batería.

19:19 En primer lugar, el Apple Watch Series 11 Tim Cook da paso a la explicación del Apple Watch Series 11 que, según anuncia Apple, es dos veces más resistente ante arañazos.

19:15 Vamos con los relojes De momento, un vídeo introductorio con cómo estos relojes de Apple ayudan a las personas a cuidar mejor de su salud.

19:14 Precio y fecha de lanzamiento de los AirPods Pro 3 Toma nota: 19 de septiembre de 2025 y 249 euros.

19:13 Un resumen de lo que incluyen los AirPods Pro 3 4 veces más cancelación del ruido.

Traducción instantánea en directo: traduce cualquier idioma directamente a tu oído

Un mejor ajuste en el oído

Resistente al sudor y al agua

19:11 Y resistentes al sudor Y una cosa para nada baladí, "resistentes al sudor y al agua", dice Apple sobre estos AirPods Pro 3. Se acaban las excusas para no hacer ejercicio...

19:09 ¡Ojo! Apple anuncia que los AirPods Pro 3 incorporan traducción en directo con tecnología Apple Intelligence.

19:07 Más detalles de los Airpods Pro 3 Apple presenta los Airpods Pro 3 y los compara con los 2. Son similares, pero tienen mejoras significativas, como una mejor cancelación del ruido y un mejor sonido, anuncian.

19:05 Los AirPods En primer lugar, Tim Cook presenta los Airpods Pro 3.

19:03 Toma la palabra Tim Cook “El diseño no es solo lo que parece y se siente. El diseño es cómo funciona.", dice el CEO de Apple, cogiendo el testigo de las palabras de Steve Jobs.

19:02 Abriendo boca De momento, Apple luce músculo y hace gala de sus productos en un vídeo introductorio

18:59 ¡Empieza Awe Dropping! Es el nombre oficial que recibe el evento. Awe (asombro) es lo que precisamente pretende causar Apple con la presentación de sus dispositivos.

18:54 Cuenta atrás... Cinco minutos para que Apple conecte con el Apple Park, en Cupertino (California), donde el CEO de Apple, Tim Cook, liderará el evento donde la marca de la manzana revelará su nueva apuesta para el próximo año.

18:46 La gran pregunta... ¿cuáles serán los precios? Pues, a falta de lo que informe Apple, se prevé que los terminales lleguen a España con un precio nunca inferior a los 1.000 euros. Esa cantidad correspondería, aproximadamente, al iPhone 17 estándar. Por encima, el iPhone 17 Air (se estima que alrededor de los 1.200 euros) y más caros, como siempre, los Pro, en una horquilla de 1.400 a los 2.000 euros en función del almacenamiento.

18:40 Relojes y auriculares No solo será el día para el iPhone 17 y sus distintos modelos, sino también, como siempre, para los relojes y los auriculares de Apple. Se espera que la marca de la manzana anuncie en este evento tres nuevos relojes: el Watch Series 11, el SE 3 y el Ultra 3. En cuanto a auriculares, será el turno para los AirPods Pro 3.

18:35 Qué se va a presentar Apple va a presentar el iPhone 17, pero el dispositivo que promete acaparar todos los focos este martes es el iPhone 17 Air, un nuevo modelo que, de acuerdo con las filtraciones, será el más delgado en la historia de la empresa de la manzana con sus 5,5 milímetros de grosor. Más información, aquí.

18:30 ¿A qué hora comienza el evento de Apple? Faltan exactamente 30 minutos para que se inicie la transmisión oficial de Apple. Será a partir de las 19:00 (hora española) cuando dé inicio el evento desde California.

18:25 Señal en directo del evento de Apple