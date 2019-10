Cómo funciona la misteriosa aplicación del Tsunami Democratic El movimiento independentista detrás de las acciones violentas utilizan una app que para poderse activar se necesita de un código QR distribuido por invitación, con el que se tenga cercanía física y funciona para dispositivos Android

J.M. Sánchez SEGUIR MADRID Actualizado: 17/10/2019 12:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Coordinado. Ingenioso. Especializado. Los grupos radicales vinculados al independentismo catalán han empleado durante los días de protestas servicios digitales para organizarse. Una plataforma diseñada específicamente por el movimiento Tsunami Democrátic, cuyos miembros se han asociado a las algaradas y episodios violentos en las dos últimas noches en Barcelona, que presenta un concepto de comunicación, sin embargo, ingenioso que resta importancia a la supuesta espontaneidad de las protestas que han generado altercados.

Funciona por medio de códigos QR, una información similar a la de un código de barras que necesita de escanearse a través de la cámara de un teléfono. Esta acción es necesaria para poder autorizar su uso y poder participar en los grupos, pero funciona por invitación y de darle permiso al sistema de geolocalización del dispositivo móvil. Solo una persona puede invitar a otra que esté en esos momentos cerca físicamente, por lo que limita el acceso a usuarios fuera del rango donde se desarrolla la protesta. Ese código, además, se genera in situ y no se puede difundir por otros canales de comunicación como correo electrónico o servicios de chat tipo WhatsApp. Para instalarla hay que hacerlo a través de un enlace en GitHub, el repositorio de contenidos de programación, o desde la web específica en donde se ofrecen dos versiones distintas.

Dada esta combinación de factores, esta misteriosa «app», que se ha hecho viral en los últimos días a raíz de la sentencia a los responsables del «procés», está concebida para evitar que se infiltren miembros ajenos al movimiento o miembros de las Fuerzas de Seguridad españolas. Nadie ajeno a Tsunami Democrátic puede acceder a la comunidad. Todo se gestiona en privado a través de los «smartphones» de los convocantes. Los manifestantes han sacado provecho del ecosistema Android, de software libre, para diseñar una herramienta al estilo de Telegram que no está dentro de la tienda virtual Google Play, desde donde generalmente se descargan las aplicaciones autorizadas por Google. Dada la restricción de iOS no se ha podido desarrollar una aplicación compatible con el iPhone. Es su manera de esquivar los posibles vetos de las compañías tecnológicas.

El colapso en los accesos al aeropuerto de El Prat, pocas horas después de conocerse las condenas, fue planificado por esta plataforma promovida a través de un canal de Telegram y Twitter, tras haber convocado a la gente a concentrarse en el centro de Barcelona. A nivel interno, a la hora de planificar las acciones, funcionan como un motor en el que cada pieza sabe cuál es su cometido y se coordina con las demás, trabajando en compartimentos estancos y tratando de proteger al máximo la identidad de sus componentes, incluso entre ellos, recalcan fuentes de EFE.

Desde la página web oficial de Tsunamic Democratic se explica que la aplicación es «segura», «no tiene registro» e invita a no revelar ningún dato. «Es de acceso anónimo y privado», insisten. Se han repartido códigos QR por toda Barcelona para activar el servicio. Un boca-oreja que obliga a tener cercanía y contacto físico con la persona del escalafón anterior que va a pasarle la «llave» de acceso. Los organizadores también aseguran disponer de un canal de Telegram con más de 280.000 usuarios desde donde se difunden imágenes, vídeos y comunicados acerca de sus acciones.

Expertos consultados por este diario califican a esta herramienta de «ingeniosa» pero que por su diseño es «ilegal» aplicando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las medidas garantistas en defensa del usuario vigentes desde hace más de un año en Europa. «Está muy bien pensada para quien está dirigida. Cuando pensamos en aplicaciones de Android pensamos en esas aplicaciones que están en las tiendas que usan millones de personas», apunta Luis Corrons, experto en seguridad informática de Avast, en declaraciones a ABC.

Su funcionamiento -explica- está concebido para crear comunidades. Sus creadores han desarrollado una «app» para que solo la usen personas de confianza para organizarse. «Ni se han plantado colocarla ni abrirla al público, que tampoco podrían tal y como está creada la aplicación porque los permisos que emplea obligaría a ser suspendida por Google como el que permite ejecutar código externo», añade. Lo que hace la herramienta es trazar un cálculo de la persona que genera el código que te lo manda. El sistema calcula dónde estás a partir de la app y, entonces, tienes permiso para acceder a tu ubicación. Si están cerca el uno y al otro, se acepta el código. Lo hacen por un tema de seguridad, para tratar de evitar que la policía o periodistas se puedan infiltrar y ver lo que están tramando», recalca.

En su opinión, están creando una base de datos de gente que está dispuesta a participar en lo que hacen porque les piden todo tipo de información como tipo de vehículos que tienen en disponibilidad y disponibilidad horaria para coordinar sus acciones. Desde una perspectiva jurídica, para Borja Adsuara, experto en derecho digital, aunque la «app» no se puede probar que está preparada para la violencia, considera que “es ilegal” porque no cumple la normativa del RGPD. «Para que fuera legal se necesita un delegado de protección de datos, que tenga datos de contacto y, aunque sea con consentimiento, no se sabe qué datos capta ni para qué finalidad», sostiene.