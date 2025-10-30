La ministra albanesa creada por inteligencia artificial declara estar «embarazada de 83 hijos»

Albania no solo se ha convertido en el primer país del mundo en tener una ministra no humana, además, ha decidido crear un avatar desarrollado mediante el empleo de IA para que se asuma el cargo. El primer ministro del país, el socialista Edi Rama ... , la bautizó como Diella, que significa sol en albanés, y será la responsable de gestionar y supervisar todas las contrataciones públicas, para evitar la corrupción endémica en el país. La oposición ha calificado a esta 'ministra' de «fantasía propagandística» y está impugnando su nombramiento ante los tribunales.

Por su parte, la 'ministra' ha comparecido ante el Parlamento transformada en una imagen de mujer vestida con el traje tradicional del país. «Algunos me han tachado de inconstitucional porque no soy un ser humano», declaró Diella en un vídeo proyectado en dos grandes pantallas, para confesar que «eso es algo que me dolió».

Rama afirmó que las decisiones sobre licitaciones se sustraerían a los ministerios y se pondrían en manos de Diella, quien es «la responsable de la contratación pública». Añadió que el proceso se llevará a cabo de forma gradual, pero que Albania será un país donde las licitaciones públicas serán «100% incorruptibles y donde cada fondo público que pase por el procedimiento de licitación será 100% transparente».

La idea parece estar funcionando bien a ojos del Gobierno, puesto que Rama ha anunciado hoy mismo que Diella estaría «embarazada» y que van a nacer «83 hijos» que se convertirán en «asistentes» de otros tantos parlamentarios. En este caso, según el propio Rama, los asistentes virtuales participarán en las sesiones parlamentarias, tomarán notas de lo sucedido y asesorarán a los diputados sobre cómo reaccionar ante la elaboración de determinadas leyes.

Albania es oficialmente candidato al ingreso en la Unión Europea y Rama ha prometido lograrlo antes de que termine esta década.