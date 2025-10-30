Suscribete a
La ministra albanesa creada por inteligencia artificial declara estar «embarazada de 83 hijos»

El primer ministro del país, el socialista Edi Rama, la ha bautizado como Diella y se dedica a gestionar contrataciones públicas y a evitar la corrupción

La ministra IA albanesa, Diella
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Albania no solo se ha convertido en el primer país del mundo en tener una ministra no humana, además, ha decidido crear un avatar desarrollado mediante el empleo de IA para que se asuma el cargo. El primer ministro del país, el socialista Edi Rama ... , la bautizó como Diella, que significa sol en albanés, y será la responsable de gestionar y supervisar todas las contrataciones públicas, para evitar la corrupción endémica en el país. La oposición ha calificado a esta 'ministra' de «fantasía propagandística» y está impugnando su nombramiento ante los tribunales.

