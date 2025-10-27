ChatGPT ya te deja crear texto, fotos y vídeos: lo siguiente va a ser hacer música por ti

OpenAI no se conforma con permitir a los usuarios crear texto, imágenes y vídeos en cuestión de segundos a través de ChatGPT. En apenas unas semanas, la empresa capitaneada por Sam Altman ha anunciado la compatibilidad de su robot con aplicaciones como ... Spotify, ha alcanzado un acuerdo con Wallmart para que los usuarios puedan realizar compras o ha puesto en la red su primer navegador. Lo siguiente, de acuerdo con el medio especializado 'The Information', va a ser poner en la red una herramienta destinada a la creación de música mediante el empleo de inteligencia artificial generativa.

Según el citado medio, la novedad tendrá un funcionamiento muy parecido al de ChatGPT: el usuario solo tendrá que pedir la música que quiere mediante el empleo de texto o voz y la máquina la creará en cuestión de segundos. Todavía se desconoce el momento en el que OpenAI tiene pensado realizar el lanzamiento; tampoco está claro si llegará a través de una herramienta completamente independiente, como ocurrió con Sora hace año y medio, o se sumará a la lista de funcionalidades que ya ofrece ChatGPT.

Para avanzar en la creación de la novedad, OpenAI ha estado trabajando en colaboración con estudiantes del conservatorio neoyoequino Juilliard School. El objetivo es dotar a la máquina de los datos de entrenamiento imprescindibles para que sea capaz de ofrecer buenos resultados.

También se espera que los internautas que quieran puedan emplearla para mejorar o desarrollar la música que ya hayan creado; que es algo similar a lo que ofrece ya ChatGPT con texto. Por ejemplo, el usuario podría compartir con la máquina unas notas de guitarra por audio y, a partir de ahí, esta podría compartir posibles cambios o ayudarle a desarrollarla.