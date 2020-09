Oculus Quest 2: las nuevas gafas de realidad virtual de Facebook llegarán el 13 de octubre El nuevo visor tendrá mejor resolución en cada ojo que su predecesor, llegando a alcanzar los 2K. Tendrá un precio de 349 euros en España

El renombrado Facebook Connect es el gran evento de realidad virtual y aumentada del año desde que la red social comprara Oculus en el 2014. La expectativa sobre en qué se va a convertirse la realidad virtual no ha hecho más que crecer en los últimos años, aunque no se pueda decir que la realidad virtual sea todavía un producto de masas. Pero, está claro que los visores Oculus Quest y, previamente, Oculus Go fueron productos de éxito, ya que como Mark Zuckerberg afirmó durante la presentación de hoy, vendieron todos los dispositivos que eran capaces de fabricar.

Estas gafas de realidad virtual independientes de un ordenador, sin cables y accesibles para cualquiera han supuesto una democratizaron el uso de esta tecnología. Prueba de ello es que uno de los primeros productos en agotarse desde el comienzo de la pandemia han sido, precisamente, las Oculus Quest, imposibles de conseguir desde marzo. Facebook tiene actualmente dos líneas de gafas de realidad virtual, Oculus Rift, enfocadas a un usuario avanzado, ya que necesitan estar conectadas a un ordenador de alta gama para funcionar, ofrecen una mayor calidad, pero sacrifican en movilidad y tienen un coste elevado.

Por el otro lado, las gafas Oculus Quest, son independientes, y asequibles, pero algo menos potentes. Mark Zuckerberg ha comentado durante la presentación, que Quest es la mejor y más avanzada plataforma de videojuegos del mercado, con un buen catálogo de juegos punteros y más de 150 millones de dólares en ventas de contenido desde su lanzamiento hace más de un año.

Oculus Quest 2

El anuncio más esperado del Facebook Connecct ha sido la nueva versión de las Oculus Quest. La pantalla del nuevo dispositivo ha mejorado duplicando su resolución, usando un solo panel LCD en vez dos, capaz de ofrecer imágenes en 2K en cada ojo. La memoria ha aumentado a 6 gigas e incorpora el procesador para realidad virtual más potente de Qualcomm, siendo las Quest 2 el primer dispositivo del mercado en equiparlo.

El diseño también ha cambiado, mejorando las correas de sujeción y los controles táctiles con capacidades hápticas mejoradas. Pero lo mejor es que el precio ha bajado 100 dólares respecto al modelo anterior con un precio de 299 dólares. Sin embargo, en el caso de España, aumenta hasta los 349 euros. El visor estará disponible el 13 de octubre y tendrá disponibles varios accesorios, como correas Elite o una correa como expansión de batería.

Proyecto Aria

Mark Zukerberg también ha hablado del proyecto Aria de realidad aumentada, cuyo primer producto serían unas gafas de sol inteligentes, cercanas a la realidad aumentada pero que todavía no se les puede denominar como tal, construidas en colaboración con Luxotica. Estas gafas, estarían disponibles a lo largo del 2021, y son un inicio en el camino hacia la realidad aumentada de las películas de espionaje. «Todo se ha vuelto más online con el Covid, pero echamos de menos la presencia, es lo que la RV y RA puede lograr, dar sensación de presencia en una reunión virtual», ha explicado el primer ejecutivo de Facebook.

Zuckerberg ha remarcado, a su vez, la importancia de las aplicaciones sociales, como Horizon o Venues, que permiten crear mundos en los que quedar con amigos. También ha destacado el papel que jugará la realidad virtual en el futuro del trabajo en remoto y las reuniones colaborativas a través de esta tecnología, usando Oculus Quest, donde probablemente veamos nuevas actualizaciones al respecto este año.