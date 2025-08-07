Suscribete a
Fracasa en Reino Unido el primer sistema de verificación de edad para acceder al porno

Los menores sortean sin dificultad los controles implantados por las plataformas digitales, que recurren a escaneos faciales o documentos de identidad robados para cumplir con la ley británica

El primer sistema de verificación de edad hace aguas y deja en evidencia al resto en Europa: «La app española tampoco funcionará»

Acceso válido para 30 días y control de páginas en España: las claves de Cartera Digital Beta, la 'app' para vigilar el porno

Un adolescente utiliza el teléfono móvil ABC
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

El pasado 25 de julio entró en vigor en el Reino Unido la 'Online Safety Act', una ambiciosa legislación con la que el gobierno británico aspira a situar al país «a la vanguardia de la seguridad digital», según sus propias palabras. Una de sus piezas ... centrales es la obligación de que las grandes plataformas tecnológicas verifiquen de manera rigurosa la edad de sus usuarios, en especial para evitar que menores de 16 años accedan a contenidos inapropiados o a redes sociales que legalmente no deberían utilizar. Sin embargo, apenas días después de su puesta en marcha, el sistema ya muestra signos de vulnerabilidad. Los menores, lejos de quedar fuera del entorno digital que pretende protegerlos, han encontrado vías para seguir accediendo sin mayores complicaciones.

