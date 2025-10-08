Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Última hora
Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

Si la IA tiene que decidir a quién contrata, elegirá a un hombre maduro antes que a una mujer

Un estudio revela que internet retrata a las profesionales femeninas como más jóvenes y con menos experiencia que a sus colegas masculinos

El Modo IA de Google llega a España: así va a cambiar la forma en la que buscas información en internet

Si la IA tiene que decidir a quién contrata, elegirá a un hombre maduro antes que a una mujer
ABC
Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Internet lleva años funcionando como el principal espejo en el que se mira la sociedad. Sin embargo, el reflejo que devuelve cada vez se corresponde menos con la realidad. Basta con abrir Instagram o TikTok y empezar a deslizar el dedo por la pantalla del ... móvil para comprobarlo. Y lo mismo pasa con el resto de internet. Un estudio publicado en 'Nature' por investigadores de las universidades estadounidenses de Stanford, Berkeley y de la británica Oxford ha demostrado que las mujeres profesionales aparecen representadas, siempre, como más jóvenes que los hombres en internet, desde Google hasta las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas. Y la diferencia de edad es todavía más acusada cuando tienen una profesión prestigiosa con un sueldo elevado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app