El Modo IA de Google llega a España: así va a cambiar la forma en la que buscas información en internet

Google no está dispuesto a renunciar a su posición como albacea principal de toda esa información que, día sí y día también, se vuelca en internet. Con este objetivo, al igual que muchas otras empresas, pretende aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia ... artificial generativa. Tras varios meses disponible en países como Estados Unidos, la tecnológica de Mountain View ha anunciado que su nuevo Modo IA llega a 200 países de todo el mundo, entre ellos España, donde está disponible desde este mismo 8 de octubre.

La función, ya accesible en español tanto desde el buscador como desde la aplicación de Google, aspira a cambiar de forma radical la manera en que los usuarios realizan consultas en la red. Aparece recogida en una nueva pestaña visible en la parte superior de la pantalla, junto a otras opciones clásicas como 'Todo', 'Vídeos', 'Noticias' o 'Imágenes'. A través de ella, los usuarios pueden iniciar conversaciones con Gemini, el ChatGPT desarrollado por la compañía de Mountain View.

¿Quieres conocer las distintas formas de preparar un café? Puedes preguntárselo al Modo IA de Google, que resuelve cualquier duda consultando información en la red. ¿Te queda alguna pregunta? Basta con seguir conversando con la herramienta hasta obtener la respuesta. ¿Estás de viaje y necesitas traducir la carta de un restaurante antes de elegir el plato? Solo tienes que hacer una fotografía, subirla al Modo IA e iniciar la conversación.

Con este movimiento, la empresa estadounidense busca que los usuarios encuentren respuestas sencillas a preguntas complejas que resultan más difíciles de resolver navegando por la red. De forma similar a otras herramientas de IA generativa disponibles en el mercado, la novedad está diseñada para ser multimodal, lo que permite realizar consultas mediante texto, voz o fotografías.

En las respuestas que ofrece el Modo IA, Google incluye enlaces a las páginas web que ha consultado para elaborar la información. Lo que no está claro es si eso bastará para animar al usuario a visitarlas. La empresa lanzó previamente la función 'Vista creada con IA' en Google, conocida en inglés como 'AI Overview'. Esta está pensada para que Gemini, por su cuenta, ofrezca respuestas a algunas de las consultas que el usuario realiza en el buscador.

De acuerdo con un reciente estudio de Pew Research, los usuarios que vieron un resumen de IA de Google hicieron clic en un enlace de un resultado de búsqueda tradicional solo en el 8% de los casos. La llegada del Modo IA al buscador por antonomasia de internet puede representar un serio problema para todos aquellos negocios que dependen de que los usuarios hagan clic en sus enlaces, especialmente los más pequeños.