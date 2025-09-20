El Gobierno de EE.UU. quiere una comisión multimillonaria por facilitar la venta de TikTok

El Gobierno de Estados Unidos espera recibir una «comisión multimillonaria» por su labor en las negociaciones para la venta de TikTok a un nuevo grupo de inversores norteamericano. Según informa 'The Wall Street Journal', los futuros propietarios serán los encargados de afrontar el gasto. Aunque por el momento la cifra exacta se está negociando, en Washington esperan que sea de varios miles de millones de dólares. «No se ha negociado completamente, pero algo conseguiremos», señaló Trump al respecto el viernes en el Despacho Oval.

Después de meses de dudas sobre la supervivencia de la TikTok en el país norteamericano, el pasado lunes el gobierno estadounidense y el chino consiguieron alcanzar un principio de acuerdo para la venta de la plataforma. Las negociaciones avanzaron todavía más este viernes, después de que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieran una conversación telefónica.

Aunque por el momento se desconoce quiénes serán los futuros propietarios, todo indica que dentro del grupo se encontrará la tecnológica Oracle, así como las empresas de inversión Susquehanna International Group, General Atlantic o KKR, que ya son accionistas de la 'app' de vídeos de origen chino. A estas se sumaría también la firma de capital de riesgo Silver Lake. No se descarta que ByteDance, la matriz actual de TikTok, siga manteniendo una participación en el negocio, pero esta no podría superar en ningún caso el 20% del total. Asimismo, se espera que el futuro TikTok de Estados Unidos use el mismo algoritmo que la versión global de la 'app'.