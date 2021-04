Samsung anuncia la llegada a España de sus nuevos televisores Neo QLED La tecnológica ha intentado crear una oferta diversa de 'Smart TVs' para este 2021

El confinamiento hizo que el 20% de las familias optaran por renovar su televisión el año pasado, haciendo crecer el mercado de la televisión un 10% durante el 2020. En el presente 2021 la tendencia promete mantenerse al alza, gracias, en buena medida a los eventos deportivos, como la Eurocopa o las Olimpiadas, que suelen marcar nuevos picos de ventas. Samsung lo sabe, y por eso ha hecho un mayor esfuerzo para lanzar nuevas televisiones que sean capaces de llamar la atención de distintos usuarios. El concreto, la firma surcoreana ha anunciado la llegada a nuestro país de dispositivos ubicados en distintas categorías.

Neo QLED, la gran apuesta

La última tecnología se concentra en los televisores de la gama Neo QLED. Estos televisores equipan Mini Led, una nueva tecnología, que reduce cuarenta veces el tamaño del led. Éste pierde su encapsulamiento, y gracias a una micro capa que los cubre, cada uno tiene luz independiente. Gracias a ello, se mejoran considerablemente los negros, el contraste y el color, alcanzando nuevas cotas de calidad de imagen.

A esto tenemos que añadir hasta 16 procesamientos de inteligencia artificial, especializados cada uno de ellos en un área específica, y el acuerdo con AMD para Freesync Premium Pro, que promete una gran experiencia en videojuegos con HDR+. Los Neo QLED vienen en dos resoluciones: 8k, presente en los modelos QN900A y el QN800A, y 4K, que aparece en los QN95A, QN90A, QN85A. Los tamaños, a su vez, van desde las 65 a las 85 pulgadas.

Respecto al diseño, comparados con los modelos del 2020, los paneles tienen menos marcos y se hacen más delgados, de entre 1,5 y 1,7 centímetros de grosor. Algunos han conseguido 'adelgazar' un 50% respecto al año pasado.

'The Frame'

La siguiente categoría está conformado por los televisores de 'estilo de vida'. Y entre ellos The Frame: un televisor que busca integrarse con el diseño del salón y pasar desapercibido, aparentando ser un cuadro más colgado de la pared mediante marcos personalizables. Siempre permanece encendido, y permite seleccionar más de 1.400 obras de museos como El Prado y el Thyssen Bornemisza en los momentos en los que el usuario no está empleando el dispositivo. Los paneles QLED 4k, van desde las 32 pulgadas a las 65.

The Premiere y The Terrace

Dentro de la categoría 'estilo de vida' tenemos otros dos productos muy diferenciados. El primero es The Premiere, un proyector de tiro ultracorto y triple láser 4K que puede llegar a crear una pantalla de 120 pulgadas, incluso en entornos con luz, es decir, no hace falta echar las persianas para poder disfrutar de una gran calidad de imagen. Es el primer proyector de Samsung, y su objetivo es que sea portátil, por eso tiene también el sonido de 40W integrado, para que sólo sea enchufar y disfrutar. La imagen del The Premiere, tiene una gran calidad y podría convertirse en la única pantalla del hogar, pero el sonido no sustituye una buena barra de sonido.

El segundo es The Terrace, un producto muy particular. Se trata de un televisor IP55 para el exterior, que se puede mojar y aguanta agua de lluvia, tanto el panel como el control remoto. Además, independientemente de la luz directa del sol, la televisión se sigue viendo perfectamente. Una gran forma de compartir una película o un partido de futbol en la terraza o en el jardín con amigos.

Samsung ha intentado crear una oferta diversa, para los amantes de la última tecnología con Neo, para los que anteponen el diseño sobre todas las cosas, con The Frame, para los que quieren la experiencia del cine en casa con The Premiere y para aquellos que quieran compartir un partido de fútbol con sus amigos, con The Terrace.