Suscribete a
ABC Premium
sponsor

OpenAI ya compite con Google y TikTok: ahora se prepara para enfrentarse a Amazon y Apple

La empresa de IA lleva todo el mes anunciando nuevos productos: desde una red social hasta un navegador

Expertos señalan que la compañía está utilizando estos movimientos para conseguir captar más inversión que le ayude a afrontar las pérdidas

ChatGPT responde mejor a tus preguntas cuando eres grosero con él

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI
Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI AFP
R. Alonso

R. Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

OpenAI lo quiere todo. En apenas un mes, la empresa de inteligencia artificial ha lanzado su propia red social de vídeos falsos, un navegador y ha hecho que su robot, ChatGPT, sea compatible con un buen puñado de aplicaciones, como Spotify, Booking o Canva ... . Cada vez le quedan menos sectores digitales en los que incursionar. Si los planes de la compañía se cumplen, más pronto que tarde, comenzaremos a ver cómo se vuelve habitual que los usuarios recurran a sus herramientas de IA para realizar cualquier compra, al igual que ocurre en las páginas web. En Estados Unidos ya puedes utilizar su chatbot para adquirir productos en la cadena de supermercados Walmart.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app