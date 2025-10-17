Suscribete a
El Príncipe Andrés abandona el Ducado de York y todos sus títulos para evitar dañar a la Corona británica
Trump asegura que España «no le está siendo leal a la OTAN» y pide reprenderla

Ayuso anuncia en Texas una iniciativa pionera en FP para acercar la inteligencia artificial a alumnos, docentes y empresas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado la sede de Amazon Web Servicies en Austin

La portavoz del PP en la Comisión Begoña renuncia a su escaño para dar la batalla política como viceconsejera de Universidades

Mariano Calleja

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empezado su viaje a Texas, dentro de su quinto desplazamiento a Estados Unidos, con el anuncio de una iniciativa pionera, destinada a potenciar el talento en la Inteligencia Artificial (IA) de los ... alumnos que están cursando Formación Profesional (FP). Esta enseñanza se impartirá fuera del horario lectivo de los alumnos y busca llegar también a docentes y empresas.

