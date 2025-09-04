Cae la plataforma Steam el día del lanzamiento del esperado videojuego 'Hollow Knight: Silksong'

Seis años y medio han tenido que esperar los aficionados al 'Hollow Knight' para poder entregarse a este videojuego desde el momento en que sus creadores anunciaron la secuela 'Silksong', aunque tal vez tengan que seguir aguardando. La plataforma Steam, PS Store y Nintendo eShop han sufrido una caída este jueves, día del lanzamiento.

Los usuarios de Steam han comenzado a reportar la caída de la plataforma pasadas las tres de la tarde en España, tal y como recoge Downdetector. Poco más tarde empezaron a informar del mal funcionamiento de la tienda online de PlayStation y de Nintendo. Muchos de los jugadores han asociado el fallo a la salida al mercado de 'Hollow Knight: Silksong' y su bajo precio.

Los creadores del videojuego anunciaron la secuela el 14 de febrero de 2019 con un tráiler y un diario del desarrollador con más información. Durante ese año y el siguiente, lanzaron una serie de actualizaciones, así como acertijos que revelaban personajes y otro tipo de detalles.

Tras un año sin noticias, uno de los programadores reveló en 2022 nuevos datos sobre el juego. Posteriormente, el 10 de mayo de 2023, el director de marketing y publicación de Team Cherry -la desarrolladora de 'Hollow Knight'-, Matthew Griffin, declaró que habían planeado lanzar el producto en la primera mitad de ese año, pero que se había retrasado.

Todavía tuvieron que pasar dos años largos para que Team Cherry pusiera fecha al lanzamiento, algo que hizo en la segunda mitad de agosto de 2025. Durante ese tiempo, los creadores del juego fueron desvelando nuevos datos e incluso imágenes hasta que 'Hollow Knight: Silksong' ha visto la luz este jueves rodeado de una tremenda expectación y caídas en las principales plataformas.