'GPS jamming': así funciona el ciberataque que dejó a ciegas a los pilotos de Von der Leyen

De acuerdo con expertos consultados, una aeronave militar podría haber tenido más probabilidades de evitar la interferencia en el sistema de navegación que el chárter en el que viajaba la presidenta de la Comisión

Von der Leyen defiende una «Ucrania bien armada» durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este lunes en Rumanía
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este lunes en Rumanía EFE
Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el cielo de los países de Europa del Este se ha convertido en un foco de problemas para los pilotos, especialmente para aquellos que vuelan aviones comerciales, que no cuentan con las soluciones necesarias para hacer ... frente a ataques tecnológicos. Este domingo, el vuelo chárter en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, tuvo que realizar un aterrizaje manual en Bulgaria debido a interferencias en la señal GPS en toda la zona del aeropuerto de la localidad de Plovdiv.

