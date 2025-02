Desde videojuegos hasta auriculares: guía de regalos tecnológicos para esta Navidad

2021 no ha sido un año fácil. Ni para los usuarios, cuya cotidianidad se ha seguido viendo afectada por la pandemia, ni para las empresas. Quizá especialmente para las tecnológicas. Las compañías llevan desde finales de 2020 capeando la escasez de chips; esa que, entre otras cosas, ha provocado que conseguir un iPhone 13, el último 'smartphone' de Apple, sea más complicado que de costumbre. O que comprar una consola de nueva generación, un año después de su (supuesto) lanzamiento, siga siendo una tarea prácticamente imposible .

Con todo, los usuarios siguen teniendo a su disposición muchos 'gadgets' que, además, pueden ser una buena opción para regalar estas Navidades . En ABC destacamos algunos de los que tendríamos en cuenta.

Una consola para toda la familia

Como decimos, conseguir una PlayStation 5 o una Xbox Series X va a continuar siendo complicado. De acuerdo con las palabras de los fabricantes, lo más probable es que la escasez no desaparezca hasta 2023 . Actualmente resulta mucho más sencillo conseguir una Nintendo Switch, incluso si hablamos de su reciente revisión con pantalla de tipo OLED .

El nuevo sistema mejora todo lo que encontramos en la primera versión de la máquina, que llegó a los estantes en 2017. Desde entonces, ha vendido cerca de 100 millones de unidades. Entre sus principales argumentos para alcanzar esta cifra, que casi iguala la de PlayStation 4, destaca su condición de híbrida: el usuario puede jugar con ella conectada al televisor o en modo portátil, exactamente igual que una Game Boy.

El modelo OLED de Switch R. A.

También destaca su gran catálogo de exclusivos, en el que figuran propuestas como ' The Legend of Zelda: Breath of the Wild ', ' Mario Kart 8 ' o ' Luigi's Mansion 3 '. Tres títulos que figuran entre lo mejor que hemos jugado en este periódico en los últimos años.

Teniendo en cuenta que la versión OLED acaba de llegar, es previsible que Nintendo no saque una nueva versión hasta dentro de unos dos años. Tiempo suficiente para sacarle jugo a la consola. Se puede conseguir suelta, sin ningún videojuego, por 349 euros en tiendas como Amazon o Game .

Altavoces para controlarlo todo

Los altavoces inteligentes llevan año haciéndose un hueco en los hogares. Sin embargo, a la tecnología todavía le queda un empujoncito para terminar de estar democratizada. Apple lleva meses intentando convencer a los usuarios que se resisten con su HomePod Mini , que recientemente recibió nuevos colores . El dispositivo, que tiene un tamaño algo más grande que el de una pelota de tenis, ofrece un sonido notable. Puedes utilizarlo para poner música o para darle órdenes a Siri, el asistente de voz de la tecnológica. Además, si tienes más de uno puedes emplearlos como medio para entrar en contacto con otros habitantes de la casa. El precio se queda en 99 euros .

Dos Homepod Mini

Amazon, por su parte, comenzó a comercializar recientemente la segunda generación del Echo Show 8 . El altavoz, que es de mayor tamaño que el de Apple, cuenta con pantalla incorporada y una cámara, muy útil para realizar videoconferencias. Además, puede ser utilizado como dispositivo de vigilancia. Se puede conseguir por 129,99 euros .

El Echo Show 8

'Smartphones' para todos los gustos

Llevamos ya más de un par de meses empleando a diario un iPhone 13 Pro Max , dispositivo que, aunque resulta muy conservador en comparación con su hermano pequeño, sigue siendo capaz de competir con cualquier terminal de la competencia. Con todo, su precio, superior con mucho a los 1.000 euros, y la falta de unidades lo convierten en un 'gadget' poco accesible . El mismo problema, el de la escasez, está afectando al resto de 'smartphones' fabricados por la firma de la manzana.

Actualmente, encontrar el Samsung Galaxy S21 en cualquiera de los modelos disponibles resulta algo más sencillo y, aunque la familia recibirá revisión a principios de 2022, sigue siendo buena opción para el usuario más sibarita. Se puede conseguir desde los 749 euros .

Los Galaxy S21

Para aquellos que se conformen con un móvil notable , y que no obligue al internauta a rascarse de más el bolsillo, hay opciones interesantes, como el reciente Realme GT Neo 2 -con precios que se mueven entre los 449 y los 549 euros -, el Huawei Nova 9 -pensado con los jóvenes en mente y con precio de 499 euros- o el OPPO Reno 6 -499 euros-.

Auriculares inalámbricos

La oferta de auriculares inalámbricos actual es enorme. Apple, recientemente, lanzó la tercera generación de sus populares AirPods , que ofrecen un sonido notable, pero carecen de cancelación de ruido activa. Funcionalidad cada vez más demandada. Su precio se mueve en los 199 euros .

Los nuevos AirPods R. A.

Por debajo, dentro de la gama media, encontramos los Nothing Ear (1) , que por 100 euros ofrecen un sonido correcto y, además, cuentan con una buena cancelación de ruido activa. Ideales para escuchar música y realizar llamadas. Siempre y cuando, claro está, el usuario no sea especialmente puntilloso. En ABC los hemos utilizado mucho durante los últimos meses y no hemos encontrado pega.

Los Nothing Ear (1) R. A.

Tabletas

La Lenovo Tab P11 Pro es una de las tablets más potentes en la historia del fabricante. El dispositivo, que fue lanzado este mismo 2021, cuenta con una gran pantalla de 11,5 pulgadas y apenas tiene bordes. El panel es el gran protagonista. Está pensado tanto para la productividad como para el entretenimiento. El precio arranca en los 499 euros .

La Lenovo Tab P11 Pro

Otra buena opción es la de la Samsung Galaxy Tab A 7 , que trae un buen sonido y pantalla dinámica de 10,4 pulgadas. Se puede conseguir por 249 euros.

'Smartwatches'

El Galaxy Watch 4 es uno de los mejores 'smartwatches' que puede adquirir el usuario de un terminal con sistema operativo Android. Como la mayoría de dispositivos de este tipo, está pensado especialmente para realizar actividad deportiva o tomar mediciones relacionadas con la salud y el estado físico. Su precio es de 279,90 euros .

El Galaxy Watch 4

En caso de que se utilice un iPhone, la cosa está clara, el mejor reloj compatible es el Watch Series 7 . El dispositivo es más grande y robusto que su antecesor; sin embargo, más allá de esto, incorpora pocas novedades. Se puede conseguir desde los 429 euros .

El Watch Series 7

(Muchos) videojuegos

La pasada generación de consolas sigue bien viva. Así lo demuestra el que la mayoría de videojuegos que están llegando sigan contando con versión para estos sistemas. Si, por ejemplo, tienes que regalar a un usuario de PS4, en ABC apostaríamos por alguno de los grandes exclusivos que ha recibido la máquina a lo largo de su historia. Por ejemplo, ' God of War ' o ' The Last of Us 2 ', que, además, se pueden comprar actualmente a un precio más reducido del que tuvieron en el momento de lanzamiento. El primero se puede comprar por 19,95 euros . El segundo por 39,95 .

Fotograma de 'God of War'

Si, por el contrario, has conseguido una PS5 , cuentas con grandes títulos que solo están disponibles en esta consola. Quizá el que mejor la exprime a nivel técnico hasta la fecha es el '', que se puede encontrar por unos 55 euros .

En caso de que el usuario tenga una Xbox , independientemente de que sea de presente o pasada generación, siempre regalaríamos lo mismo: una suscripción al Xbox Game Pass Ultimate. Gracias a ella, el usuario podrá acceder a una biblioteca de más de 100 videojuegos de la que forman parte todos los lanzamientos de estudios propiedad de Microsoft desde el primer día, entre ellos los recientes ' Halo Infinite ' y ' Forza Horizon 5 '. También permite jugar online con otras personas. El primer mes cuesta 1 euro , después pasa a 12,99 mensuales. Luego hay algunas tiendas de internet, como Eneba , en las que se puede encontrar alguna oferta.

Fotograma de Halo Infinite

Finalmente, para Nintendo Switch , si el usuario tiene experiencia y es un jugador regular, ' Metroid Dread ', lanzado hace apenas un par de meses, es una de las mejores opciones. Sin duda, se encuentra entre los mejores (y más desafiantes) títulos que hemos jugado este año. Tiene un precio de 49,90 euros . Mientras tanto, si se prefiere un título de corte más clásico para jugar en familia, quizá lo ideal sea apostar por el ' Mario Party Superstars ', que se puede encontrar por 46,95 euros . Otra buena opción, para 'gamers' de todas las edades, es ' Animal Crossing New Horizons ', una de las grandes revelaciones de los últimos años. Actualmente se puede adquirir por algo más de 47 euros .