Cómo funciona Pegasus, el virus para espiar móviles que usan los servicios secretos internacionales

Los cibercrímenes son cada día más frecuentes con el estallido del uso de los smartphones. En uno de estos dispositivos podemos encontrar cualquier tipo de información sobre el usuario, desde conversaciones hasta datos personales, que cada día puede ser más valiosa para los criminales. Sin embargo, también hay empresas que ofrecen estos servicios a gobiernos y agencias: es el caso de Pegasus , el controvertido programa acusado de estar detrás del espionaje a más de 60 líderes independendentistas .

Este 'spyware', desarrollado por la empresa israelí NSO Group , permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes y fue empleado entre 2017 y 2020 para 'hackear' los móviles de hasta 63 políticos catalanes . Así lo ha destapado un informe de Citizen Lab, una plataforma de investigación sobre seguridad cibernética adscrita a la Universidad de Toronto.

Según esta investigación, entre los espiados con el código de Pegasus se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los principales representantes de los partidos independentistas y las asociaciones, además de los abogados defensores de los impulsores del 1-O.

Además, desde 2016, más de 50.000 personas a nivel internacional –entre los que se incluyen políticos, periodistas, empresarios, activistas o líderes sindicales– han sido 'hackeadas' por este software en acciones de espionaje realizadas por distintos países del mundo. Entre ellos, algunos de los que han admitido haber sido clientes de la empresa NSO Group son Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda o Togo.

Pero ¿cómo funciona exactamente Pegasus, el programa espía que utilizan los Gobiernos de algunos países?

Así funciona el spyware 'Pegasus'

Pegasus no es más que un 'spyware' , un software desarrollado para acceder a toda la información del usuario que infecta. Al contrario que otros, este sistema no necesita ninguna acción por parte del usuario para conseguir entrar al smartphone del que se quiere extraer datos; es decir, no es necesario pinchar en enlaces fraudulentos o documentos infectados.

Sin que el usuario sea consciente, este 'malware' trata de conseguir un control casi ilimitado del dispositivo infectado . De esta manera, son capaces de obtener datos como la ubicación del sujeto o acceder a mensajes y correos electrónicos, fotos y vídeos privados e incluso a la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

Este programa es capaz de trabajar las 24 horas del día y apenas queda rastro de su presencia una vez que infecta un teléfono móvil. De hecho, este virus se almacena en la memoria temporal, por lo que, al apagar el teléfono, es capaz de borrar su huella y se hace muy difícil detectarlo.

Además, aunque los sistemas operativos de los móviles, como Apple y Android, suelen acabar con este tipo de softwares con el avance de sus actualizaciones, Pegasus ha conseguido seguir el ritmo de los avances de las compañías para mantener su trabajo de espionaje intacto.