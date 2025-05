El cambio físico de Ilia Topuria tras su extrema preparación para su próximo combate

Ilia Topuria está inmerso en la preparación de su próximo combate en la UFC. Será el 28 de junio (madrugada del domingo en España) en el T-Mobile de Las Vegas, donde se verá las caras con Charles Oliveira. 'El Matador' —se sigue llamando así tras un amago inicial de convertirse en 'La leyenda'— está acostumbrado a realizar una preparación extrema para sus combates, pero esta vez es distinto: por primera vez competirá en la categoría peso ligero en lugar del peso pluma, categoría en la que se proclamó campeón del mundo de la UFC tras destronar a Alexander Volkanovski y a cuyo cinturón renunció tras defenderlo con éxito ante Max Holloway.

A diferencia de la preparación para esos dos combates (y todos los anteriores de su carrera en peso pluma), Ilia Topuria no tiene que perder esta vez tantos kilos. La diferencia entre ambas categorías es importante: 70,3 kg el peso ligero y 65,8 kg el peso pluma. Por eso, su transformación física es distinta, y eso se nota en la imagen que muestra a poco más de un mes para el combate: está más musculado que nunca en este punto de la preparación.

En distintas declaraciones, el propio Ilia Topuria había dejado entrever que la preparación para sus combates conllevaba poner en riesgo su salud. Y que esta, proteger su salud, era uno de los motivos decisivos por los que decidió cambiar de peso, renunciando así al cinturón de campeón del mundo del peso pluma. También su preparador personal, el Doctor Aldo, lo ha comentado en varias ocasiones: entre otras, en la charla que mantuvo con Summum tras la publicación de su libro.

Hay que tener en cuenta que el peso habitual de Ilia Topuria oscila entre los 80 y 85 kilos, por lo que esos cinco kilos de diferencia que hay entre las dos categorías son una distancia sideral. No es lo mismo tener que perder 20 que 15, 15 que 10, en función del punto de partida en la báscula de 'El Matador' antes de ponerse manos a la obra con la puesta a punto para el siguiente combate.

El cambio físico de Ilia Topuria

De la mano de sus entrenadores en las distintas especialidades y, sobre todo, de su preparador físico, el doctor Aldo, Ilia Topuria tiene que reducir su peso de forma sobresaliente de cara al combate del 28 de junio.

No han compartido todavía muchos detalles de la parte inicial de la preparación ni Topuria ni nadie de su equipo —seguramente lo harán a medida que se acerque el día de la pelea en Las Vegas—, pero las primeras imágenes del luchador muestran un cuerpo mucho más musculado que en otras ocasiones a falta de tan pocas semanas para el combate.

Fue a finales de abril cuando Ilia Topuria anunció que «el campamento ha empezado», en referencia al inicio de la fase final de la preparación para la pelea UFC 317, que se enmarcará dentro de la International Fight Week (IFW).

La primera imagen de Topuria tras ese mensaje publicado en redes sociales fue un stories compartido por el cantante Omar Montes, amigo personal —y boxeador amateur— del deportista hispanogeorgiano afincado en la lujosa urbanización de Las Lomas.

En dicha imagen se le ve musculado, igual que en su última aparición en El Hormiguero, programa en el que es un invitado recurrente por su amistad personal con el presentador, Pablo Motos. En el plató de Trancas y Barrancas, Ilia Topuria dio algunas pistas más de su nueva preparación tras cambiar de peso. «Esta es la categoría a la que realmente pertenezco», le dijo a Pablo Motos.

Topuria reconoció en el citado programa de televisión que para pelear en peso pluma tenía que llevar a unos límites físicos «que no eran normales». Y también confesó que, pese a que el cambio de peso «facilita» algo este proceso final previo a la siguiente pelea, 'El Matador' —«'no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos», dijo sobre por qué no será 'La Leyenda' y se quedará con su primer mote— recalcó que no es fácil a nivel mental y físico su trabajo. «El primer entrenamiento lo haces por salud también. Sin embargo, el segundo ya es como que no me apetece hacer más. Pero tu sueño lo necesita», afirmó.

Ilia Topuria, que se meterá en el octógono en Las Vegas por primera vez desde que fue padre—en un vídeo compartido en sus redes junto a su hija se aprecia también su torso mucho más musculado que en procesos de preparación anteriores— tiene claro que ganará en su estreno en el peso ligero de la UFC. «No me presentaría en una competición si no sé que voy a ganar», señaló, con su habitual confianza en sí mismo, el deportista reconocido recientemente con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid.

Habrá que estar atentos a las redes sociales de Ilia Topuria, Doctor Aldo y todo el equipo de 'El Matador' para comprobar cómo evoluciona el estado físico del luchador a medida que avanza la preparación y se acerca el 28 de junio, día de la pelea en Las Vegas.