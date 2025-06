Doctor Aldo, entrenador de rendimiento de Ilia Topuria: «Aunque parezca que está en el límite, siempre se supera»

Álvaro Colmenero y Jose Soriano Enviado especial a Las Vegas 26/06/2025 a las 04:42h. Compartir Copiar enlace

No queda nada para ver de nuevo a Ilia Topuria. El Matador se enfrentará a Charles Oliveira en un nuevo reto para su carrera, el de conquistar otra división de la UFC. Ya lo hizo en el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) y ahora tratará de hacerlo en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). De conseguirlo, se convertirá en el décimo doble campeón en la historia de la compañía. Pero antes de batirse contra el brasileño, dentro de unas horas tendrá su primera batalla, la del recorte de peso. Este proceso fue explicado por Jesús Gallo, y ahora, el entrenador de rendimiento de Topuria, el Doctor Aldo, atiende a ABC para hablar de toda la preparación y este recorte.

«Cada training camp tiene sus peculiaridades y en este tenemos el cambio de que haya que dar 4, 7 kilogramos más. Entonces ha cambiado todo el guion. Ahora hay momentos de mucha diversión, recreativos, de competitividad pero de una forma sana y divertida que nos ha hecho llegar a la Fight Week casi sin darnos cuenta. Incluso hoy lunes que es cuando se comienza la bajada de peso para el viernes. Lo está llevando mejor que nunca y el viernes ya vuelve a comer y beber con normalidad», relata el doctor para ABC MMA.

«Las saunas, el objetivo que tienen es la aclimatación de Ilia de cara a la bajada de peso del jueves para hacer el recorte y que su cuerpo responda de la mejor manera posible, de la más saludable. Este entrenamiento lo que hace es que no haya un estrés cardiaco ya que lo has entrenado durante semanas a una exposición de ejercicio físico dentro de la sauna y luego el jacuzzi. Este método lo implementamos con Volkanovski», continúa. Y es que si algo caracteriza las preparaciones de Topuria es la minuciosidad con la que se trabaja y estudian todos los aspectos. «Hay que contemplar todo. Como la altitud, la presión atmosférica, la estación y la climatología. Nos hemos adaptado con las saunas durante semanas y estamos en casa aclimatadas y se va a competir en un estadio muy bien climatizado. Entonces son factores que pueden influir un poquito pero en periodos cortos», explica Aldo.

Esa minuciosa metodología se extiende a todos los ámbitos, llevando también un registro de las marcas que hace el hispanogeorgiano. «Tenemos la suerte de trabajar con un deportista extraordinario, fuera de lo común porque aunque parezca que está en el límite, se supera en cada campamento. Por ejemplo, en pocas semanas desde el combate con Holloway, ya se superó en sentadilla, pres de banca, y es algo que siempre había ocurrido y esta vez no ha sido la excepción. La pegada es extraordinaria, por encima de lo normal. Estás en otra categoría por lo que subes tus niveles de fuerza pero con inteligencia. No puedes crecer en una cualidad física descuidando las otras. Por lo que lo vamos a seguir viendo ágil. En el último entrenamiento de luces en Madrid volvió a superarse en algunos de los datos. Es algo extraordinario. Por edad, y por el entrenamiento tan específico que tiene Ilia, vuelvo a afirmar que es el deportista más rápido y con el sistema nervioso con mayor velocidad de la categoría. Eso nos permite que se anticipe a las jugadas de Charles», analiza para este periódico.

Además, referente a este oponente, Aldo revela que «los entrenadores pensamos que lo acabará en el primer asalto por esa guardia tan abierta que tiene que es fácil que entre Ilia». Por último, señala las diferencias en el recorte con los campamentos anteriores. «Ha cambiado qué ha podido entrenar más tiempo a un mayor nivel porque podía comer más. Nunca bajamos la guardia, estamos pendiente de todo pero no tiene nada que ver con lo que ya ha vivido en el pluma», sentencia.