Siwon, la firma española de cosmética para hombres disfrutones

En coreano 'siwon' significa cool, guay y fresquito . El nombre de esta marca cosmética española que nació en plena pandemia, es toda una declaración de intenciones. Sus fundadores, Pedro Romón y Manuel Mercado , nos cuentan que Siwon va dirigido “a un hombre que se cuida, pero que en esencia es disfrutón. Decimos ‘que se cuida’ porque hace deporte , vigila no pasarse con lo que come… pero luego no dice nunca que no a un plan con colegas o a probar el último restaurante o garito de moda. Quiere mejorar su aspecto y ver resultados (en su vida profesional, en sus relaciones…) pero pasa de fustigarse, obsesionarse y de complicaciones extra. En cuanto a cremas, es un novato. Le llama la atención el mundo del skincare pero nunca se ha llegado a meter por lo complejo que le resulta: ingredientes impronunciables, rutinas interminables, tener la duda constante de que te están timando...”.

Emprender en plena pandemia

Tras perder sus trabajos a raíz del confinamiento, Pedro Romón y Manuel Mercado decidieron cumplir su sueño de emprender . “Queríamos aprovechar nuestro conocimiento del mundo digital y del diseño centrado en usuario en alguna industria que estuviera, ‘por detrás del resto’. Vimos que la cosmética , pese a tener todo el viento de cola y varios ejemplos de algunas empresas que empiezan a revolucionar convencionalismos, seguía anclada en mensajes alejados de lo que entiende la mayoría. En conclusión, vimos mucho por mejorar, oportunidad y espacio para hacer algo diferencial ”.

Así nació Siwon en un momento complicado para todos. Como explican sus fundadores, “con luces y sombras. Con los servicios inoperativos, las tareas más simples como ir a un notario fueron una odisea. Pero, por otro lado, podemos decir que también tuvimos suerte y colaboradores que no nos habrían hecho ni caso en otro contexto por estar empezando (laboratorios, proveedores…) nos abrieron la puerta y dedicaron tiempo a escuchar nuestra propuesta”.

En su primer año de vida Siwon facturó más de 250.000 euros y lanzó al mercado nueve productos que se pueden adquirir a través de su web y también en Amazon. La clave de su éxito, “una propuesta de valor claramente original, unos productos de calidad que invitan a probar y repetir y una comunicación diferencial que le habla de tú a tú a un público que no se sentía incluido en este mercado, hasta ahora”, nos cuentan Pedro Romón y Manuel Mercado.

Siwon, cosmética española de inspiración coreana

De la cosmética coreana , además del nombre, Siwon tiene otras cosas, como nos explican sus fundadores. “Nuestro punto de partida siempre son ingredientes activos y conceptos que ya han triunfado en Corea y que nosotros adaptamos a un público masculino y occidental. En ese punto juega un papel clave nuestro laboratorio en Corea , que nos provee regularmente con las últimas tendencias y hits del mercado. En segundo lugar y aún más importante, la filosofía de marca. En Corea entienden el skincare, no ya como un tema de tratamiento de problemas de la piel o como una parte del auto-cuidado personal, sino como una faceta más del estilo de vida de las personas; de ahí que haya tantas marcas como tipologías de consumidor. Por eso y en la parte que nos toca, nuestro mantra es hacer de Siwon algo que acompaña a nuestros usuarios en sus momentos de disfrute ; que refleje su personalidad y sus gustos tanto como lo hace su restaurante favorito o su marca de ropa preferida”.

De inspiración coreana y un punto canalla, así es Siwon, la firma de belleza masculina española que nació durante la pandemia. DR

Todos los productos están formulados desde cero y todas las fórmulas son propiedad de la marca (bromean “como la Coca Cola”). Pero la fabricación está externalizada y actualmente cuentan con fabricantes en Corea y en España .

Nombres originales y packaging divertidos

Más allá de los ingredientes y de la tecnología de los productos, los creadores de Siwon explican que “la marca entiende la cosmética como un complemento más de nuestro estilo de vida y difumina las barreras de la industria con las del diseño, el ocio, el capricho…”. Y esto se refleja tanto en los nombres de los productos como en su original packaging. En Siwon no encontrarás una crema antiedad, sino Wowyoung , su crema pro-edad. Su best-seller se llama Handsomefyer “como el satisfyer, pero este sirve para ponerte guapo – handsome. Con efecto filtro de instagram, hidrata, lleva tratamiento y protector solar”.

A la hora de encontrar los nombres de los productos, nos cuenta que “tiramos de diccionario urbano, memes de internet, slang, onomatopeyas , juguetes de cuando éramos jóvenes, de lo que nos evoca pensar en los ‘para cuándos’ de las cremas en vez de en los ‘para qués’…. En general siempre diseñamos productos llenos de personalidad desde los ingredientes hasta la tapa del bote y universo narrativo que lo rodea. No tenemos claro si atrae más o menos, pero llamar a algo ‘hidratante’ habría sido menos divertido”.

Handsomefyer Sun, una crema de protección solar, y Coffee Crush, un exfoliante que te ayudará a mantener a raya los granitos y los puntos negros. DR

Y lo mismo pasa en el packaging que seguro también te llamará la atención. “El packaging también bebe de muchos sitios: de los flyers de fiestas nocturnas que te encuentras por la calle, de las tipografías de la cartelería vintage y, diseñado por nuestro director creativo Jaime Hayde, tiene una característica ilustración con poca línea y mucha caradura que rápidamente asocias a la marca”, comentan Romón y Mercado.

Sus planes de futuro

“No queremos hacer spoilers: nuevos mercados, nuevos lanzamientos, jugar en las fronteras de la cosmética y otras industrias… Nuestra visión es seguir construyendo piececitas en un universo que al final habla de autocuidado disfrutón , de masculinidades relajaditas y de hedonismo sostenible… independientemente de si eso pasa por vender cremas u otros productos o servicios”, señalan los fundadores.

Siwon es también una marca de belleza comprometida . Según nos cuentan “abrazan la química verde, que va más de un uso eficiente y eficaz de los recursos y de minimizar los residuos intermedios en los procesos de fabricación, que de rayarse con si un ingrediente es de origen natural o sintético”. En su primer año, han compensado la huella de carbono con la plantación de un bosque en los picos de Europa y han colaborado con la Fundación Eddy, que acoge a jóvenes víctimas de violencia familiar, bulllying y LGTBIfobia.

