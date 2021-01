Los hábitos cotidianos de Jeff Bezos para afrontar con éxito la vida personal y laboral

Cuando se conoce a una persona con éxito, una de las cuestiones a las que más se suele eludir es cómo será su vida cotidiana, desde sus hábitos a sus manías. La mayoría de estos sujetos coinciden en que la suerte por sí sola no existe, se la debe crear cada uno, aunque también reconocen que estar en el momento justo y rodeado de las personas adecuadas también influye. Sin embargo, lejos de resultar demasiado extravagantes, los hábitos de la mayoría coinciden en basarse en la meticulosidad, el orden y conocer los propios límites de cada uno para poder sacarle el máximo rendimiento.

Si hay un empresario que día a día esta en boca de todos ese es Jeff Bezos, el fundador de Amazon además de ser el hombre más rico del mundo se ha convertido en el otro protagonista de la pandemia gracias a su capacidad de organizar la logística en pleno confinamiento, para que los pedidos siguiesen llegando a sus destinatarios.

¿Cuáles son las costumbres de un hombre con una responsabilidad semejante para equilibrar su tiempo de trabajo con el del ocio y seguir siendo productivo? Muchas de las claves vienen descritas en el libro “Crea y divaga: Vida y reflexiones de Jeff Bezos” en donde el periodista Walter Isaacson -también biógrafo de Steve Jobs- recopila valiosa información de sus conferencias y charlas. Algunos de los principios fundamentales que lo han guiado podrían resumirse en los siguientes puntos clave.

Pensar a largo plazo

“Cuanto más fuerte sea nuestro liderazgo de mercado, más poderoso será nuestro modelo económico”. El empresario lo tiene claro, la mejor manera de organizarse es pensar en planes a largo plazo. El tiempo perfecto para él serían tres años, un periodo suficiente para corregir los errores de sus planes y reflexionar sobre si realmente pueden funcionar.

Mantener contentos a los clientes

Para Bezos resulta crucial que todas las personas con las que trabaja crean en el proyecto y se sientan valoradas, ya que es consciente de que la mejor forma de darse a conocer, por mucho que la publicidad sea efectiva, es el boca a boca. De ahí que cuidar a todos los contactos y atender a sus necesidades sea un aspecto más a trabajar en la vida laboral y cotidiana.

Limitar el número de decisiones

Cada día es un nuevo desafío y las determinaciones que debe tomar podrían contabilizarse por centenares. El empresario es consciente de que las primeras horas del día son aquellas en las que su mente se encuentra trabajando a pleno rendimiento y por eso prefiere aglutinarlas en ese momento. En cuanto al máximo perfecto que puede abarcar, serían unas seis aproximadamente.

El CEO de Amazon toma un máximo de seis decisiones importantes al día - © Instagram: @jeffbezos

Dedicarse tiempo a sí mismo por la mañana

Para tomar las decisiones correctas uno debe tener la mente despejada, de ahí que antes de comenzar su jornada laboral dedique cierto tiempo a mimarse. Le gusta acostarse pronto y madrugar para poder procrastinar sin remordimientos, y aunque comience a trabajar temprano, no fija ninguna reunión hasta las diez de la mañana, momento en el cual considera que ya está lo suficientemente despejado.

Meditación y ejercicio

Dos pilares fundamentales para sentirse bien por fuera y por dentro. Cuando el CEO de Amazon se levanta, antes de desayunar con sus hijos y organizar su día, dedica un cuarto de hora a la meditación que acompaña con una rutina de ejercicios de cardio y fuerza.

Formarse constantemente

Ser el propietario de una empresa de éxito no implica que no pueda continuar con el proceso de aprendizaje, por eso recomienda no escatimar en formación.