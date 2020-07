Los multimillonarios que han incrementado aún más su fortuna después de la pandemia

Elon Musk

Elon Musk - ©Gtres

Tal y como se explicaba anteriormente, el fundador de Tesla ha visto cómo su fortuna ha aumentado debido a la crecida del negocio en China el pasado mayo, cuando se triplicaron las ventas. Si a eso le sumamos que el pasado enero la compañía cambió el modelo de remuneración a su CEO, según el cual solo cobraría los beneficios si alcanzaban en su totalidad los objetivos (y que este los cumplió con creces), no son de extrañar estos datos.

El requisito esencial era que la empresa tuviese un valor en bolsa que superase los 100.000 millones de dólares, una cifra que parecía prácticamente imposible ya que por aquel entonces el valor era de 60.000 millones. Llegar a esta meta ha hecho que añadiese a su cuenta bancaria nada más y nada menos que 800 millones de euros más.

Jeff Bezos

Jeff Bezos - ©Gtres

Amazon ha sido la salvación de la gran mayoría a la hora de realizar sus compras durante la cuarentena, y eso se ha notado en la fortuna de Bezos. Atendiendo a la alta demanda de los servicios de su empresa, las acciones de la compañía superaron los 2.500 dólares y si se tiene en cuenta que es el mayor accionista con más de 55 millones de acciones, no es difícil imaginar todo lo que han crecido sus ingresos, estimados en 130.000 millones de euros.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg - ©Gtres

Aunque Facebook no pase por su mejor momento, sigue siendo una de las empresas más solventes de momento, así lo reflejan los datos que publicó la compañía a finales de abril en los que explicaban que en marzo los usuarios registrados en la red social llegaban a 1730 millones, un 11% más que en 2019, lo que supone también un aumento en los ingresos de publicidad.

Estos datos traducidos en beneficios para Zuckerberg significan que durante los tres meses de confinamiento sus cuentas bancarias han crecido 26.000 millones de euros. Pero eso no es todo, el empresario es conocido por su filantropía y ha donado 132 millones para la investigación de la enfermedad.

Mukesh Ambani

Mukesh Ambani - ©Gtres

Aunque no es tan conocido como los anteriores, eso no significa que su riqueza no sea imponente. Ambani es el CEO de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado que lo ha posicionado como el hombre más rico de su país (con más de 60.000 millones de dólares) y el 19 del mundo, según Forbes. Dicha publicación afirma que entre marzo y junio sus ganancias han aumentado 18,7 mil millones de euros y que de esa cantidad casi 18 millones habrían sido destinados para la lucha contra el coronavirus.

Dieter Schwarz

Dieter Schwarz

Muchos lo denominan “el Amancio Ortega alemán”, y no es de extrañar ya que él mismo ha creado desde cero su negocio, uno de los más prósperos de su país. Además de ser el CEO los supermercados Lidl y la cadena de hipermercados Kaufland, es dueño del grupo de distribución Schwarz Gruppe que lo posicionan entre las 50 personas con más dinero del mundo. Durante la pandemia los beneficios tanto Lidl como Kaufland han estado trabajando a pleno rendimiento haciéndole ganar 12.000 millones de euros.