¿Por qué todos los millonarios del mundo están huyendo a los Hamptons?

Aunque el mundo entero lleva semanas confinado lo cierto es que la gran mayoría de países se ha hecho a la idea de que el período va para largo. Todos menos Estados Unidos, donde parece que a Donald Trump le ha costado ceder al estado de alarma, estableciéndolo inicialmente hasta el 12 de abril, y alargándolo hasta mayo ante la crecida exponencial de enfermos. Las medidas de confinamiento, aunque estrictas, varían de un estado a otro, siendo Nueva York uno de los más ceñidos a las normas para que todo el mundo se quede en sus casas.

Sin embargo, los más ricos de la ciudad, lejos de quedarse en sus lujosos apartamentos en la Gran Manzana durante este período han decidido huir a los Hamptons, el destino vacacional por excelencia de los magnates de la zona situado a apenas una hora en coche. De un día para otro muchos no se lo han pensado dos veces y han buscado una casa de alquiler para esta cuarentena sin tener en cuenta que quizás este lugar no sea el más adecuado para el confinamiento.

Según cuentan ciudadanos de la zona al New York Post, las inmobiliarias trabajan a un ritmo frenético para poder afrontar la alta demanda. Si en temporada alta el precio de los apartamentos solía rondar los 5.000 dólares la semana, ahora muchos han aprovechado la situación para elevarlos hasta los 20.000, explican y añaden que esta situación ha pillado a todos desprevenidos ya que el período de mayor afluencia suele darse entre los meses de junio y agosto.

De un día para otro los neoyorkinos han decidido pasar la cuarentena en la costa - © Instagram: @hamptons

Un éxodo sin precedentes

Los locales de la zona se muestran indignados ante esta situación ya que opinan que con tanta afluencia de visitantes no se podrán respetar las medidas tal y como pide el gobierno. El pasado lunes, una fuente informó al diario Page Six la siguiente situación en la tienda “East Hampton's Stop & Shop”: "Estaba abarrotado, con 20 o 30 personas en algunos pasillos. No hubo ningún tipo de distanciamiento… Enviaron seguridad a un pasillo y pidieron a las personas que se dispersaran”. Eso sin contar que en muchos supermercados no tienen la producción suficiente para afrontar estas compras masivas. De hecho, muchos se quejan del egoísmo de los compradores que adquieren todo lo que pueden sin importarles el resto de habitantes.

La pregunta es, ¿qué tiene esta zona que maravilla tanto a los neoyorkinos más ricos en estos momentos? Lo cierto es que no resulta muy difícil sacar conclusiones. Además de poseer un clima más suave que el de la ciudad de los rascacielos, aquí las edificaciones son más amplias y cuentan con más comodidades. Por otro lado, a la hora de salir a pasear y tomar el aire -recordemos que allí todavía está permitido siempre que sea de uno en uno- la mayoría prefiere poder desconectar cerca de la playa y la naturaleza.

Los precios de los alquileres han subido exponencialmente - © Instagram: @hamptons

“La cuestión radica en que muchos se piensan que van de vacaciones cuando en realidad lo que tienen que hacer es quedarse en casa”. Poco importan las advertencias de las autoridades sobre las infraestructuras limitadas y el aumento del riesgo de contagios que se puede experimentar si continúa este éxodo, los millonarios lo tienen claro: no van a renunciar a la cuarentena en las mansiones de lujo con vistas al mar.