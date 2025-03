Rafa Nadal estrena su yate valorado en 6 millones de euros

A pesar de que este año la pandemia del coronavirus ha trastocado los planes laborales de Rafa Nadal , lejos de desmotivarse ha demostrado durante la cuarentena estar más activo que nunca en su residencia de Portocristo . Prueba de ello la encontramos en su cuenta de Instagram, donde se ha mostrado de lo más activo. Otro de los detalles que más atención ha suscitado en la localidad ha sido el nuevo yate de lujo que desde hace varios meses se rumoreaba que había encargado fabricar.

Finalmente el navío ha visto la luz este fin de semana generando una gran expectación en la isla, donde muchos curiosos han acudido para inmortalizar el momento y tomarse fotos con la embarcación de fondo. No es ninguna sorpresa que el mar es una de las grandes pasiones de Nadal, de hecho, siempre ha declarado que le resulta indispensable para relajarse, desconectar y ser feliz, de ahí que no haya extrañado este nuevo capricho. No hay que olvidar que anteriormente poseía otro yate, Beethoven , con el que surcó durante 3 veranos el Mediterráneo y que ha venido por 2,6 millones de euros.

El yate posee un precio inicial de 6 millones de euros © Gtres

Great White -como se llama el nuevo barco- ha llegado a tiempo para que el tenista festeje en él su 34 cumpleaños , que tuvo lugar el pasado 3 de junio. Según las imágenes captadas por los paparazzi así ha sido, pues toda la familia al completo ha pasado allí el fin de semana, incluidos su esposa Mery Perelló, su hermana y sus padres.

El tenista celebró su cumpleaños junto a su esposa Mery Perelló y el resto de su familia © Gtres

El catamarán posee todo tipo de lujos y ha sido personalizado hasta el más mínimo detalle, de ahí que se haya convertido en una pieza única. Se trata de un modelo de la naviera Sunreef Beach de 24 metros de eslora y 13 de manga construido en acero inoxidable bajo aires minimalistas que puede acoger cómodamente en su interior hasta a 12 personas en sus camarotes. Aunque el precio base ronda los 6 millones de euros , en el caso del deportista lo más probable es que haya aumentado debido a los múltiples añadidos por los que se ha decantado.

Anteriormente Nadal poseía otro yate que ha vendido recientemente © Gtres

La distribución está planteada combinando a partes iguales tanto los espacios abiertos como los habitáculos independientes. Por un lado, la cocina y el comedor principal comunican con las cubiertas recibiendo un extra de luz y creando la sensación de mayor amplitud, mientras que los camarotes se encuentran claramente diferenciados y poseen baño propio. Pero eso no es todo, también cuenta con varias motos de agua y lanchas enfocadas al ocio en altamar que estamos seguros no tardarán en estrenar.