Jorge Blanco, Spaniard: «Me gusta atacar la cabeza para que luego haya resultados físicos»

En su auténtica pasión estaba el qué, pero con su esfuerzo, constancia y disciplina construyó el cómo. Ese que cada mañana lo empuja al gimnasio, aún con el clima gélido de Toronto, aún cuando ya es un entrenador consolidado y disputado por las estrellas de Hollywood y los deportistas de alto rendimiento de varios países. Jorge Blanco (Zaragoza, 1982) ha triunfado con su método Spaniard, que aplica en empresas pero que también ha servido a famosos como Chris Hemsworth y Elsa Pataky, con los que además colabora en su app Centr; Robert Pattinson, Meghan Markle y Drake, o el boxeador canadiense George St Pierre, entre otros luchadores y atletas, para mejorar su forma física.

Él llegó al norte de América como abogado, de traje y corbata, buscando un cambio que lo hiciera feliz. Se produciría, pero no en aquel puesto de oficina sino echando mano de su afición de toda la vida por el deporte (empezó a los cuatro años con judo y a los 14 descubrió el kickboxing, del que llegó a ser campeón de España), cuando un jugador de la NHL (National Hockey League de Canadá) le pidió que lo preparara de forma individual. Allí comenzó su andadura como entrenador de artes marciales mixtas y de fitness en general y su estrecha vinculación con personalidades reconocidas del cine, la música y el deporte que lo fueron contratando y recomendando a sus colegas.

Su forma de enfocar el entrenamiento físico, y seguramente la vida en general, ha servido además para que ayudara a muchos empresarios y directivos a gestionar mejor el estrés y a llevar una vida más saludable. En esta entrevista exclusiva con Summum desde Canadá, humilde y cercano, Jorge Blanco, @spaniard, nos cuenta cómo ha sido su trayectoria hasta aquí, qué nuevos retos enfrenta, cuál es el secreto para sus largas jornadas de entrenamiento y cómo podemos todos estar y sentirnos mejor.

En su día dejaste tu profesión para dedicarte al mundo del fitness. ¿Cómo fue esa transición?

La verdad es que en su momento fue duro, aunque me vino bien, porque en el día a día no era feliz y pensaba que era muy joven para sentirme así. Llegué a Toronto en 2009 y afortunadamente solo un par de meses después ya estaba trabajando con atletas profesionales, un par de boxeadores y un par de jugadores de la liga de hóckey sobre hielo. Lo hacía en mis ratos libres, porque trabajaba a jornada completa en una oficina, pero tres años después decidí dejar ese empleo animado porque mi ocupación paralela crecía de forma orgánica. Nunca me había anunciado ni hice acciones de márketing, fue el boca a boca. Así que empecé a dedicarme a tiempo completo a esto. Al principio crees que todo va a ser más fácil, en mi caso además yo estaba en un país extranjero, con un idioma diferente y había temas legales, tenía lejos a mi familia y amigos... Hubo además muchas dudas por la naturaleza de mi elección, por haber estudiado Derecho y luego sin embargo dejarlo y dedicarme al deporte. Pero como buen maño y aragonés soy bastante cabezón, mi familia me mostró su apoyo y aquí estoy. ¡Parece que la cosa no ha salido tan mal!

¿Qué te han enseñado en concreto las artes marciales?

Me gusta mucho esta pregunta. Yo diría que qué no me han enseñado. En primer lugar, todo lo que sale de las vivencias que he tenido y la gente increíble que he conocido. Luego, más concretamente, me han permitido desarrollar la disciplina a alto nivel, lo cual no es solo aplicable al deporte, sino que puede extrapolarse a todos los ámbitos de mi vida.

¿Cómo podrías resumir el “método Spaniard”? ¿En qué se diferencia de otros?

Me gusta atacar a la mente, no al cuerpo. A la que realmente nos controla. Todo lo que he aprendido en mis años de competición y de ayudar a deportistas de élite es que tienen un juego mental espectacular, y eso es lo que yo intento aplicar a la gente de a pie y ha demostrado dar bastante éxito. Trato de enfocarme en tomar buenas decisiones, un poco la mentalidad Kaizen, en mejorar cada día un poquito y tomar mejores decisiones. En el entrenamiento es intentar que mis alumnos sean independientes, cuanto más mejor, aunque yo esté allí para guiarlos, porque al fin al cabo entrenas un rato pero el resto del día estás solo, y eso es lo que al final cuenta. Con tu entrenador lo vas a hacer bien, o al menos lo vas a hacer, pero si luego te vas a casa y tomas malas decisiones, te comes una pizza y te bebes cuatro birras por ejemplo, no sirve de nada. Me gusta atacar la cabeza para que luego haya resultados físicos.

¿Dirías que es un estilo de vida?

Decir eso me parecería egocéntrico. Yo promuevo un estilo de vida saludable para ser más feliz. No es mi método propio, es sentido común y buscar estar bien con uno mismo para poder hacer felices también a los demás. En realidad es muy simple.

Aplicas tu método en empresas. ¿Un ejecutivo tiene requerimientos diferentes? ¿Cómo lo ayudáis?

Tengo un programa para empresas que empecé hace años y que ha tenido mucho éxito aquí en Canadá y en Estados Unidos. Me inspiré en mi etapa laboral corporativa, cuando vi que había una necesidad importante, pues los ejecutivos tienen mucho estrés y sus hábitos de vida suelen ser por ello menos saludables. Así que ayudamos a los participantes en cosas tan sencillas como la respiración y hacer pequeños ajustes, sin cambiar de golpe, y con eso se pueden llegar a alcanzar grandes cambios a largo plazo. Es un programa en el que he puesto mucho tiempo y esfuerzo, y va muy bien.

¿Qué debería incluir una rutina fitness para ser completa?

Es complicado generalizar. Cada persona es un mundo y sus necesidades varían acorde a ello. Una rutina es completa en cuanto se ciña a sus objetivos en particular.

Jorge Blanco con el actor Chris Hemsworth.

¿Cómo es entrenar a famosos? ¿Recuerdas alguna anécdota?

Sean más o menos conocidos, todos son seres humanos y para mí no hay diferencia. Llevo ya muchos años haciéndolo, pero incluso cuando empecé nunca me sentí raro alrededor de los famosos. Sí son distintos sus horarios, bastante complicados de hecho. Anécdotas tengo muchas, que pueda contar por ejemplo cuando entrené por primera vez a Robert Pattinson, el actor de Crepúsculo, a quien miraba y pensaba: "este tío me suena un montón". Creía que era un modelo, luego cuando vino su agente y le hizo un comentario y ahí me di cuenta de quién era realmente.

¿Cómo terminaste colaborando con Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Hace muchos años conocí al hermano mayor de Chris, Luke, a través de Chris Evans, el actor de Capitán América. Y luego me llamaron para hacer un proyecto con Chris y Elsa en Australia. Desde entonces todo ha ido fantástico con ellos.

¿A qué personaje te gustaría entrenar y por qué?

A otro deportista, a don Rafael Nadal, por ejemplo. En su caso una introducción al boxeo podría estar bien. Es un deportista como la copa de un pino, uno de los mejores de España de todos los tiempos, lo admiro profesionalmente y, aunque no lo conozco personalmente, también por cómo se ve que es. También me gustaría trabajar con Pau Gasol y Fernando Alonso.

¿Qué peso tiene la dieta en el estado físico?

Juega un papel crucial. En inglés hay un dicho que me gusta mucho, es "you are what you eat" ("eres lo que comes"). Aunque es verdad que hay gente que tiene unos genes espectaculares y se conserva bien aún comiendo mal, el resto que es como yo, no superdotados, necesitamos comer muy bien para estar en forma.

¿Qué opinión tienes de la suplementación deportiva?

A mí me gusta mucho comer, por lo que todo lo que pueda conseguir a través de los alimentos y la nutrición lo hago así. Ahora bien, hay atletlas o determinadas personas que tienen un ritmo de vida determinado que requiere suplementación. Aquí en Canadá, por ejemplo, a mí me pasa que por mi rimo de vida muy acelerado y la falta de sol en invierno necesito algo de refuerzo.

¿Cómo librarse de la grasa abdominal que tanto preocupa a muchos hombres?

¡Preocupa a todos, hombres y mujeres!. Desgraciadamente no está tan relacionado con el entrenamiento como con la alimentación. Por mucho que entrenes, si comes mal lo tendrás complicado.

El estrés y la falta de tiempo nos impiden muchas veces cuidarnos. ¿Cómo conseguir priorizarlo? ¿Cuánto hay que entrenar a la semana para estar saludable?

Creo que la clave está en esa palabra, priorizarlo. No tanto en la falta de tiempo. Hay que entender que si no tenemos salud nada tiene sentido. Incluso suelo pensar que pudiendo hacerlo, cuando hay otra gente que realmente no puede, cómo lo voy a desaprovechar. Es una cuestión hasta filosófica. Sobre la periodicidad, pues tres o cuatro veces por semana por lo menos y según cómo entrenes. Ahora, la alimentación es importantísima, entonces debe ir vinculada a lo anterior. Si haces un poco el gamberro deberás entrenar más.

Jorge Blanco es conocido como Spaniard en Estados Unidos, Canadá y Australia.

¿Echas de menos tu tierra? ¿Te ves trayendo aquí a España tu método?

Por supuesto la echo muchísimo de menos, igual que a los míos. De momento tengo muchísimo trabajo, más del que puedo servir en este lado del planeta, así que volver es un poco complicado, aunque trato de ir varias veces al año y hago más cosillas ya allí que por cierto m e hacen mucha ilusión. Igual a medio plazo sí pueda.

¿Qué aprendizajes sacas de tu experiencia en el mundo anglosajón? Se ve diferente allí la vida? Qué valoras de esa cultura y qué echas de menos de la tuya?

Muchos. He estado aquí más de la mitad de mi vida como adulto ya. He aprendido a sudar y a ganarme el pan. Aquí la vida, respecto a España, es un poco diferente. Por ejemplo algo tan simple como puede ser la distancia geográfica hace que aquí tengas menos contacto humano. Aquí me gusta mucho cómo manejan las expectativas, cuando llegué creía que con una carrera y varios idiomas me iba a comer el mundo, y no me comí un colín. Aquí tuve que demostrar quién era, trabajar más horas que un reloj, ganarme las cosas, y eso es algo que en otros sitios no sucede. Hay muchos aspectos de España, como la comida, el humor o la cercanía de la gente, que echo de menos. Tenemos un país increíble.

¿Cómo te ves dentro de diez años?

Hace un tiempo hubiera respondido sin problema. Pero en los últimos años mi vida no hace más que cambiar constantemente, por lo que ya dejé de proyectar e imaginar tanto. No sé dónde estaré en una década. Una cosa que sí me gustaría es poder pasar el invierno canadiense en algún otro lugar más cálido, en Miami o Madrid, por qué no.

Jorge Blanco.

Cuestionario Summum

Tu prenda favorita

El gorro.

Tu comida favorita

Cualquier ensalada que me haga mi madre.

Si tuvieras que elegir solo un aparato o complemento fitness, sería…

Un saco de boxeo.

Un viaje pendiente

Alaska.

Una frase que te motiva

"Nadie te puede quitar la satisfacción personal de tu propio trabajo".

Un sueño

Que se encuentre la cura para el cáncer.

Tu momento más feliz

En Jaca, con mi familia, cuando bajo de correr y comemos con mi sobrino y mis padres.

Tu truco para entrenar cada día

Pienso en lo bien que me voy a sentir después. Y en lo que voy a comer tras entrenar.

Un capricho

Mi café solo.

Un físico

El de Rambo o el de Terminator, me gustaban cuando era niño.

Una mente

Rafael Nadal.