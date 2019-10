Antonio de la Torre: "Con la interpretación he cumplido un sueño"

Aunque comenzó su carrera profesional tras formarse como periodista, profesión que recuerda con admiración, Antonio de la Torre confiesa que con la interpretación “ha cumplido un sueño” y precisamente hablando de sueños nos encontramos con el actor en una colaboración muy especial que ha hecho junto a las bodegas Ramón Bilbao en una campaña llamada "Descubriendo sueños únicos", que pretende descubrir tantos sueños cumplidos y por cumplir.

“Cuando me comentaron que desde Ramón Bilbao estaban interesados en contar conmigo para una acción, me hizo mucha ilusión”, cuenta Antonio de la Torre, quien confiesa que ya era seguidor de sus vinos. “Cuando pones tu imagen para algo, no todo vale, ni todo se paga”, explica.

Rodolfo Bastida, Director General y enólogo de Bodegas Ramón Bilbao junto a Antonio de la Torre y uno de los miembros del observatorio de la Hita - © Ramón Bilbao

La acción junto a Ramón Bilbao consistía en descubrir un sueño, “cuando me contaron el sueño que íbamos a descubrir me pareció fascinante”. El Complejo Astronómico de la Hita, situado en la toledana localidad de La Villa de Don Fadrique, nació en 1999 fruto de la gran afición que Faustino profesaba por la astronomía, la cual le empujó a fabricar artesanalmente un observatorio en mitad del páramo manchego. Posteriormente se unirían al proyecto Fernando y Leonor, y juntos, y a pesar de la enorme dificultad del reto, consiguieron convertir el sueño en realidad. 20 años después de aquella locura, la Hita puede presumir de ser un observatorio moderno, en el que los telescopios, las cúpulas, el software, y en definitiva todo el material de equipamiento ha sido fabricado por estos tres intrépidos aventureros. Aunque resulte difícil de creer, su condición de humilde observatorio no le ha impedido ser considerado como toda una referencia en el campo de la astronomía, hasta llegar al punto de trabajar con la NASA.

“Ellos son increíbles, son maravillosos, son encantadores, no hay trampa ni cartón y se nota en su mirada y en su manera de hablar que su sueño es una realidad”, nos cuenta Antonio de la Torre.

Acaba de llegar de San Sebastián donde ha estado con La trinchera; ha estado rodando El Clan que se estrenará en febrero de 2020 y en otoño grabará un capítulo para una serie americana. El malagueño está orgulloso del momento profesional en el que se encuentra, sabe que es un privilegiado y confiesa “haber superado todas sus expectativas” en cuanto al terreno laboral se refiere. Hablamos con Antonio de la Torre de sueños cumplidos, retos, lujos y de cómo “no ceder nunca al desaliento”.

¿Cree que a nivel profesional ha cumplido un sueño?

Sí, sin duda, con la interpretación he cumplido un sueño. En esta última década y además a una cierta edad, entre los 40 y los 50 años he vivido el sueño profesional de mi vida. También es verdad que soy un hombre, si hubiera sido una mujer hubiera sido más difícil.

A lo largo de su carrera ha sido galardonado con varios e importantes premios, entre ellos dos premios Goya. Es el actor español con más nominaciones a dicho galardón, ¿qué opinión le merece?

(Risas). Está bien ser el primero en algo. La verdad es que ha sido una década gloriosa de premios, de reconocimiento, de trabajo… que sin duda ha superado todas mis expectativas.

El actor Antonio de la Torre durante la presentación del proyecto - © Ramón Bilbao

En España, ha trabajado con los mejores… ¿ha fantaseado alguna vez con Hollywood?

Honestamente, sí. Es una industria que da unas posibilidades impresionantes, pero bueno, también es verdad que tengo que ser realista. Tengo la edad que tengo, hablo inglés y he hecho algunos trabajos, pero no estoy en un momento de mi vida ni en una edad en la que yo me vaya a ir ahora a Hollywood a ver qué pasa… Si saliera algún proyecto sería alucinante y si no, también soy consciente de que tengo mis limitaciones.

Volviendo a los sueños...¿cuál es el sueño más importante que has cumplido en tu vida?

Personalmente aunque suene a frase hecha, haber sido padre. Es lo más grande que te puede pasar en la vida. A nivel profesional ser actor y formar parte del 8% de actores en España que viven de este oficio, es un sueño increíble.

Y, ¿el próximo que te gustaría cumplir?

Ver crecer a mis hijos.

¿Qué hace falta para cumplir un sueño?

Voluntad y autoconocimiento. Ser consciente de tus limitaciones y dentro de eso, de esa cierta inteligencia emocional, pensar que es posible, que se puede llegar. Tener confianza y voluntad. Voluntad es mi palabra preferida del castellano.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu trayectoria profesional hasta el momento?

Supongo que no ceder al desaliento. Los batacazos, pruebas en las que no te cogen… Seguir intentándolo y no desanimarte. En definitiva, lo difícil es seguir.

¿Dónde te ves dentro de 10 años?

Me gustaría mantenerme físicamente con energía porque tengo muchas ganas de vivir; seguir trabajando como actor y seguir viendo crecer a mis hijos.

TOP Summum

Antonio de la Torre

¿Qué es lo mejor que podemos encontrar en tu casa?

Mi familia sin duda. También muchos libros y películas.

Y, ¿en tu despensa?

Un buen vino.

¿Cuál es la prenda más valiosa de tu armario?

Un traje que me regalaron rodando El reino. También tengo un traje que me hicieron a medida o un esmoquin que me hicieron para los Goya.

¿El mejor sello de tu pasaporte?

Cuba, tengo grandes recuerdos.

¿Cómo te cuidas?

Hago deporte, intento correr 4/5 días en semana. Duermo lo que puedo, echarme una siesta cuando se da la ocasión. Intento disfrutar de un buen vino y una buena comida.

¿Sigue algún ritual de belleza?

Nada. Mira que después de tanto maquillaje debería… lo único que me pongo es bastante protección solar en la nariz porque siempre me quemo.

¿Su perfume favorito?

No uso perfume, solo desodorante, varias veces al día.

¿Cuál ha sido el último regalo que ha recibido?

Un mantel, un mantel muy bonito para la mesa.

Antonio de la Torre - © Gtres

Y, ¿el último capricho que se ha dado?

Comer en un restaurante de lujo.

¿Un libro?

En defensa de la ilustración de Steven Pinker. Un libro que te demuestra que nunca en la vida hemos vivido mejor que ahora.

¿Un restaurante?

Alguno de los de Dani García.

¿Qué le hace feliz?

El amor, el afecto.

¿Un viaje pendiente?

A la África profunda.

¿Un deseo?

Que paremos el cambio climático.

¿Un secreto confesable?

Que soy de izquierdas pero me encantan los lujos.

¿Qué es el lujo para Antonio de la Torre?

El mayor lujo es el amor.