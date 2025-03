Álvaro Rico: "Cuando hay que jugar a ser una estrella, lo hago"

Álvaro Rico es uno de los actores que forman la primera generación del entretenimiento cien por cine digital . Velvet Colección, Élite y, ahora, El Cid. Tres series en streaming y una vida profesional ligada a las redes sociales, donde acumula más de tres millones y medio de seguidores. Lo suyo, sin duda, es hacer click.

Nos asegura que ha conseguido separar su vida privada para mantenerla a salvo y que, aunque no le ha tocado vivirlo todavía, cree que la inestabilidad de la vida de un actor es necesaria para el proceso creativo.

Nos encontramos con Álvaro gracias a nuestros amigos de MADMENMAG para conocerle mejor y descubrir que, además de mucho talento, tiene las ideas muy claras (y un coche nuevo).

Sé que estás en pleno rodaje de una serie de Amazon Prime que narra las hazañas de El Cid ¿Qué me puedes contar de este proyecto?

Uff, pues más bien poco (risas). Estamos sumergidos en el rodaje y, aunque sabemos los planes de Amazon para la serie, queda lejos y no nos dejan hablar mucho de ello (risas). Es algo muy guay. Una gran apuesta de Amazon a nivel mundial. Eso si que te lo puedo decir.

¿Cómo es empezar un nuevo trabajo con un éxito en las espaldas como el que ha supuesto Élite? ¿Añade tensión?

Tenía muchas ganas, después de Élite, de hacer algo muy diferente. Probar nuevos caminos. Y eso es lo que más me ha gustado de El Cid. Me ha permitido salir de la zona de confort y hacer algo nuevo.

"No me gusta ni comparto que en los castings se tenga en cuenta el número de seguidores de Instagram" Alvaro Rico Actor

No sé si habría alguna expectativa añadida en mí por parte de la productora pero en ningún momento lo he sentido. Tampoco mi papel tiene el peso que puede tener el del protagonista. Pero me ha permitido aprender más sin el cartel de Élite en la frente. Lo estoy disfrutando mucho.

¿Esto de ser actor es como te imaginabas cuando querías serlo?

Buena pregunta (risas). No, es mejor. De pequeño lo que yo quería hacer todo el rato era jugar. Y eso estoy haciendo, jugar a cosas muy diferentes. El personaje de Élite era un personaje para volverte loco, muy divertido de interpretar. Y ahora en El Cid de una forma muy diferente, pero también. No puedo estar más feliz.

¿Hay algo que cambiarías de la profesión?

No, para nada. Por lo menos en mi caso disfruto hasta un proceso de casting, que es lo más angustioso y competitivo. Hay que aprender a disfrutar todo. Incluso lo menos bonito.

Y la inestabilidad profesional implícita a todas las profesiones artísticas ¿Cómo la llevas? ¿Lo has vivido o te lo has planteado que harías en épocas de sequía?

Gracias a Dios, desde que empecé he ido encadenando trabajos. Estaba en Velvet, llegó Élite y ahora estoy haciendo El Cid. Además todos han sido trabajos que me apetecía hacer. Estoy preparado para que en algún momento llegue un patrón porque sé que va dentro de la profesión. No trabajo en una oficina con un horario y calendario establecido.

Precisamente llevo unos días viendo muchas entrevistas de Antonio Banderas, que me encanta, y en una de ellas, no recuerdo las palabras textuales, decía algo así como que esta profesión siempre ha estado en crisis y que esa crisis era hasta necesaria para no estar nunca estable y poder crear. Una parte de su discurso defendía que, para un artista, estar en estabilidad no le permite estar en la vía de la creación.

Algo así decía Einstein también: “La creatividad nace de las crisis”.

Exacto. No quería ponerme filosófico pero así es. Hay que coger la parte buena de no estar trabajando por que te hace estar creando nuevas ideas, proyectos… Entrar en la estabilidad te hace no estar en ese potencial creador.

Siendo más frívolos… ¿Cuantos seguidores tenías en Instagram antes de empezar Élite?

(Risas) Pues tenía Instagram casi de milagro, porque me lo hicieron unos amigos. No sé exactamente… ¿10.0000? ¿20.000?

¿Y ahora?

Pues 3 millones y medio, algo más.

Vaya responsabilidad subir una foto ¿no?

Sinceramente no quiero sentir ninguna responsabilidad con esto de Instagram. Lo que tuve que gestionar, efectivamente, porque empecé a ver que algo que subía en mis stories, como cualquier milénial, aparecía en cientos de cuentas. Y empezaban a investigar quienes eran los que salían conmigo…

Y te hablo de cosas como una cena con mi hermano, o una fiesta con amigos. En eso me corté. Por proteger mi intimidad y por protegerles a ellos también. Ese círculo intimo se veía muy observado y casi invadido. Ahora soy más consciente de lo que comparto. Decido que parte muestro y cual me guardo de forma más consciente.

Hay compañeros de tu profesión que dicen que en muchos casting se mira el número de seguidores ¿Lo has vivido?

Si. Me llegó un proyecto, que no podía hacer por tiempos, que estaba muy centrado en eso. Todo iba en torno a los seguidores. Como te digo no podía hacerlo de todos modos, pero es algo que no me gusta ni comparto. Está claro que en este trabajo hay una parte comercial a la que ayuda que haya un personaje muy seguido en el reparto.

No lo critico porque entiendo que es parte de la industria, pero no lo comparto. Lo que me molesta como actor es que elegir a los actores de un proyecto por sus seguidores en redes sociales se convierta en algo sistemático. No me gustaría que fuera así y no me interesa absolutamente nada.

La generación de actores a la que perteneces es la primera en la que han cambiado las reglas del juego

Totalmente. La sociedad ha evolucionado y eso afecta también al entretenimiento. Para empezar la forma de ver ficción ha cambiado. Las cadenas privadas siguen ahí y me gusta ver como van adaptándose creando plataformas propias.

Pero está claro que se consume este formato y lo ha globalizado todo. Y no me parece mal, todo lo contrario. Hay más ficción y más disponible para todos . Eso siempre es bueno. Tengo en mi móvil todas las apps de plataformas que te puedas imaginar (risas).

Álvaro Rico considera que la incertidumbre laboral puede jugar a su favor ©Manu Bermúdez

¿Qué tipo de contenido te gusta ver a ti?

Pues veo mucho cine. Soy un cinéfilo. Veo todo lo interesante que va saliendo en las plataformas y también las películas nominadas a premios como Los Goya o Los Oscar. Y también películas que se hicieron cuando ni había nacido, me parece necesario en mi profesión. Soy un gran consumidor en todos los formatos, la verdad.

Cambiando de tema un poco ¿Te consideras un tío coqueto? ¿Te gusta la moda, cuidarte?

Si (risas), bastante. Pero igual menos de lo que la gente puede pensar. Me gusta encontrarme bien conmigo mismo, como a todos. Pero también me gusta ir al pueblo o salir a la calle y no estar pendiente de si voy bien peinado ¿Me explico? No estoy pendiente todos los días del tema. En fin, claro que soy coqueto y quiero verme bien pero nada enfermizo (risas).

¿Cómo lo llevas lo de ser un "sex symbol? ¿Mucha presión?

Te prometo que no ¿Sabes que pasa? Yo con todo esto, como cuando hemos hecho esta sesión de fotos que me lo he pasado genial, entro en “promo mode on”. Sé que a mi alrededor se generan comentarios, fans… Pero no me mete presión porque me lo tomo como un juego.

"Mi círculo íntimo se ha sentido invadido" Álvaro Rico Actor

Yo donde pongo mi energía es dentro del set, por que es mi trabajo. Fuera de eso, me lo paso bien, pero luego en mi casa no estoy pendiente de eso. Voy a lo terrenal y a conversar con mi madre de cosas nuestras. A lo del día a día. Cuando hay que jugar a ser estrella, se juega a ser estrella, pero mi vida no está concebida de esa manera. De hecho, no quiero perder eso nunca porque supondría perder la realidad, que es donde están los problemas y lo que yo voy a tener que interpretar el día de mañana. Si estás todo el día en la nube ¿como creas un personaje?

Hablando de la familia y tu núcleo ¿Cómo llevan ellos tu éxito?

Yo creo que bien. De las mejores cosas que he sabido hacer a raíz de esto ha sido protegerlos y protegerme. Ese núcleo de familia y amigos, como además están muy alejados de este mundo, me sirven de válvula de escape. Si no fuera por ellos estaría ya en otra dimensión. Lo que me aporta mi núcleo es aterrizar y estar con los pies en el suelo.

A parte de la interpretación sé que la música te interesa mucho

Es una debilidad, absolutamente. Pero de ahí a que quiera meterme por ese camino… lo dudo. Pero, de hecho, en mi familia estoy rodeado de muchos músicos. El tema artístico me viene por ahí aunque yo elegí la interpretación.

Es realmente difícil encontrar algún vídeo tuyo tocando y cantando

Y eso que lo hago muchísimo (risas). Lo que pasa es que sigue permaneciendo en mi intimidad. Como cuando voy al pueblo y nos juntamos los flamencos (risas) Ahí si nos metemos buenos cantes.

¿Sabes que pasa también? Que cuando estoy ahí sumergido no me sale el milénial que lo graba todo y lo sube a redes sociales. Estoy en ese momento de risas con mis amigos, y paso del móvil. Algún día colgaré algo para enseñarlo (risas).

Habrá que esperar para verlo…

Bueno, de hecho si que se podrá ver pronto, ahora que pienso. Una de mis mejores amigas es Luna Zuzu, ella está ahora con Universal Music, y va a sacar un disco muy chulo en el que he hecho una colaboración con ella. Para apoyarla y porque, la verdad, me lo paso muy bien.

A ver cuanto tarda Universal en llamarte. Me da a mi que no mucho.

Bueno (risas)… No soy yo de intromisiones profesionales…

En el arte no hay intromisiones, hay artistas

En eso tienes razón.En fin, yo mismo me he hecho un gran caparazón de respeto por la música.

Eso es por que le das mucha importancia. Estoy convencido que dentro de poco harás algo y podremos hablar de ello. Tiempo al tiempo

No te preocupes que si lo hago será por que me apetece y te enterarás. Claro que sí.

¿Te gusta la moda? ¿Sigues tendencias?

Me gusta la moda pero paso bastante de las tendencias. Me visto como me apetece.

Sobre la alfombra roja ¿Eres de elegir el look o te dejas asesorar?

Yo diría que hay una mezcla de ambas, pero tengo ideas muy hechas de lo que quiero

Un referente masculino de elegancia

Estoy en un momento muy I love Antonio Banderas. Es un tío muy elegante en todos los sentidos.

¿Y un icono femenino?

Pues será muy moñas, pero en este momento diría que es mi abuela

¿Un basico en tu armario?

Me estoy haciendo con una colección de gorras, me gustan mucho

¿Un complemento que nunca te falta?

La gorra (risas)

¿Cómo te cuidas? Deporte, alimentación…

Pues sin volverme muy loco pero tengo mi entrenador e intento tener una alimentación equilibrada. Sobre todo, por mi profesión, intento no saltarme comidas y comer sano y bien.

Cuesta, tiene que haber voluntad. Si no, no sale

¿Sigues algún ritual de belleza?

Tengo mis cremas, pero no sigo un ritual como tal. De hecho se me olvida mucho.

Alguna vez me he hecho una limpieza facial, eso si (risas). Me gusta cuidarme pero no a rajatabla

¿Tu perfume favorito?

Pues tengo dos favoritos. Le Male de Jean Paul Gaultier y Sauvage de Dior Homme. Me encantan

Un gadget sin el que no puedas vivir

Mi teléfono móvil

¿El último regalo que has recibido?

Unas deportivas que me regaló mi hermano por reyes

Pasar tiempo con su familia y amigos es un lujo para el actor Instagram / @alvaroricoladera

¿El último capricho que te has dado?

Ha sido un buen capricho… Un coche. Prefiero no decir la marca para no fardar (risas). Siempre ha sido mi ilusión y ahora me apetecía tenerlo para darme mis escapadas y lo he hecho. Es muy guay.

¿Un libro?

La dama que se transformó en zorro, de David Garnett. Lo estoy leyendo ahora mismo y, aunque todavía no lo he terminado, me está encantando.

¿Un restaurante?

Siempre que voy a Milán, que por el tema de la moda suelo ir a menudo, me gusta ir a Ceresio 7. Es el restaurante de Dsquared2. Lo conocí de rebote por mi relación con la marca y voy siempre que puedo. Me tratan de maravilla y está buenísimo. No sabía que era tan sibarita hasta que he empezado a probar sitios tan buenos (risas).

¿Qué te hace feliz?

Ver a los míos felices. Ver a la gente que quiero bien. Lo demás va y viene.

¿Un viaje pendiente?

Uff, tantos… Me van surgiendo nuevos (risas). Pero diré Costa Rica aunque tengo una larga lista.

¿Un secreto confesable?

Todos los que tengo son inconfesables (risas). No sé. Bueno, que mi coche nuevo es un Mercedes, venga (risas). Es una tontería, no sé porqué me cuesta decirlo.

- ¿Que es el SUMMUM en la vida de Álvaro Rico?/br>- Pues ahora mismo, lo más importante o lo que más me preocupa, a parte de mi familia y amigos… Es el tema del cambio climático. A pesar de todo lo que se habla de ello no veo políticas de soluciones, estamos en un limbo que no podemos permitirnos. En fin, me interesa el tema. Además, porque me flipa la naturaleza. Todos mis viajes son para meterme en selvas, bucear… Me encantaría que pasara de los titulares a las acciones. Y no lo veo. Se nos acaba el tiempo y no hacemos nada