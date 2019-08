¿Qué famoso lleva el reloj más caro?

Cuando se trata de relojes caros, no existe celebridad que no haya lucido alguno en un momento determinado. Los hay que son verdaderos coleccionistas de estas joyas, como el italiano Mirko Silvetti, pero la mayoría de los deportistas que se mencionan en esta lista son solo aficionados y los lucen en determinados eventos. Eso sí, a la hora de escoger el reloj que se verá imponente en sus muñecas, no escatiman en precio. Hasta dos millones de euros han llegado a gastar por una pieza de las mejores y más lujosas marcas que se encuentran en el mercado. ¿Quién será el famoso con el reloj más caro de todos?

Índice Top 1. Bruno Mars

2. Gerard Piqué

3. Antonine Griezmann

4. Rafa Nadal

5. Neymar

6. Drake

7. Michael B. Jordan

8. Brad Pitt

9. Mbappé

10. Cristiano Ronaldo

11. Mirko Salvetti Bruno Mars Bruno Mars - Instagram El 2019 no pudo empezar de mejor forma para Bruno Mars y su banda. Tras una gira comenzada en 2017 en la que han dado prácticamente la vuelta al mundo, llegaron las navidades de 2018, y el cantante estadounidense quiso tener un “pequeño detalle” con sus compañeros y amigos. ¿Cuál fue el regalo? Un reloj de Audemars Piguet, un fabricante suizo de relojes mecánicos de lujo, que lleva más de 120 años en el mercado. El modelo elegido por el intérprete de ‘When I was your man’ fue el Royal Oak jumbo extraplano, que fueron entregados en una caja de madera personalizada para cada uno de los componentes de ‘The Hooligans’, nombre que recibe el grupo musical de Bruno Mars. Cada pieza estaba valorada en 48.000 euros, y la suma total alcanzó los 400.000 euros. Ahora no solo les une la música, también uno de los relojes más demandados del mercado. Gerard Piqué Gerard Piqué y David Broncano - Instagram Su visita por el conocido programa de Movistar+ ‘La Resistencia’ dio mucho que hablar, y no solamente por las declaraciones que el jugador del Fútbol Club Barcelona hizo sobre sus compañeros de profesión y algún que otro equipo futbolístico, volviendo a ser el centro de la polémica, sino que fueron muchos los que fijaron su atención en la joya que estaba sobre su muñeca… Rolex Cosmograph Daytona Gerard Piqué, defensa central catalán, llevó un reloj Rolex de la colección 'Cosmograph Daytona’, valorado en 40.400 euros, y no solo se encargó de mostrarlo durante los minutos de protagonista que vivió junto a David Broncano, sino que también hizo alarde de la fortuna que posee. El reloj en cuestión fue creado en 1963 y está vinculada al mundo del deporte, concretamente al automovilismo. Antonine Griezmann El actual jugador del Fútbol Club Barcelona Antoni Griezmann es otro de esos jugadores que siempre que puede lleva en su muñeca un buen reloj. En concreto, el deportista se ha decantado por un Rolex Daytona muy particular que rompe con el diseño clásico y sobrio pensado exclusivamente para los pilotos de carreras. Rolex Daytona Rainbow - d.r. Fabricado en oro rosa y rodeado de 36 zafiros, en su correa brillan 56 diamantes, por lo que es para imaginarse la alta cifrar a pagar por el. 80.000 euros para ser exactos es lo que cuesta esta pieza. Rafa Nadal Rafa Nadal - Richard Mille Hay quien dice que el reloj que lució en la final del Roland Garrós le dio suerte a la leyenda del tenis para ganar ese premio, y quizá algo le ayudó… El tenista mallorquín llevó en su muñeca, justo con la que coge la raqueta una pieza de Richard Mille, casualmente el cuarto diseño que la firma crea inspirándose en el tenista español. Reloj Richard Mille 27 03 - Richard Mille El diseño del reloj, ligero y resistente a cualquier golpe, es todo un homenaje a la bandera española, con esfera y correa en amarillo y rojo. Una edición limitada de la que tan solo salieron 50 unidades al mercado, valoradas en 799.000 euros. "Nunca solía llevar reloj y ni siquiera había pensado en usar uno, pero cuando Richard me propuso hacer un reloj ligero, cómodo y resistente, me interesé en su propuesta", comentaba Nadal. Neymar Neymar - Instagram No solo tiene en su poder un helicóptero valorado en 13 millones, sino que a Neymar también le gusta lucir joyas tan caras como un reloj de diamantes de GaGà Milano, marca de la que es embajador. La joya de la que presume el exjugador del FC Barcelona cuesta 30.000 euros y su precio se debe a que tiene diamantes marrones y blancos de aproximadamente 10 quilates y oro de 18 quilates. GaGà Milano - Instagram Ya en 2016 se supo que el brasileño optó por echar un vistazo a las piezas que esta firma tiene en un establecimiento de Tokio y, después de curiosear un buen rato, salió de la tienda con 16 relojes, vaciando su cartera de más de 150.000 euros. Su contrato con esta marca está firmado hasta 2020, por lo estamos seguros de que aún nos quedan muchos modelos por ver expuestos en su muñeca. Drake El compositor y rapero estadounidense también custidia un lujoso reloj… Se desconoce si es seguidor de este tipo de joyas, pero sí que se sabe que el Patek Philippe Aquanaut, con un cronógrafo de 30 minutos y una correa de goma de color naranja, forma parte de su colección. ¿El inconveniente? No está disponible en el mercado y solo puedes hacerte con él en caso e conseguirlo de segunda mano. Patek Philippe - Patek Philippe ¿Su precio? Rondaría los 45.000 euros en una tienda, pero al no haber unidades se vende incluso por el doble. Al parecer, el reloj debutó a principios de 2018 y Drake lo consiguió a través de su joyero de hace años, Dave Bling, que colgó en las redes sociales una foto en la que aparecían ellos dos y el reloj. Michael B. Jordan Michael B. Jordan - gtres No suele lucir estas joyas tan caras, sin embargo cuando acude a la alfombra roja o a eventos de ‘alto standing’, Michael D. Jordan sí que recurre a estas piezas que le aportan elegancia y sofisticación. Es el caso del Piaget Altiplano de diamantes de oro blanco que llevó para el estreno europeo de la película ‘Creed II’, que tuvo lugar en Londres. Reloj Piaget. - D.R. Michael B. Jordan lució un icónico reloj de la marca que acompañó con un anillo Possession de oro blanco con diamantes. El precio del reloj supera los 30.000 euros. Brad Pitt Brad Pitt - Gtres Ha sido hace apenas unas semanas, mientras promocionaba su último trabajo junto a Leonardo Dicaprio, que Brad Pitt se ha dejado ver con un Breitling Premier Norton Edition, que salió a la venta la pasada primavera. Con una caja de 42 mm con varios detalles que hacen referencia a Norton: en el lado izquierdo se puede ver una placa con el logotipo de la marca grabado, mientras que en el dorso transparente aparecen impresos una motocicleta y de nuevo el logo. Aunque pensábamos que su precio sería mucho mayor, este reloj se encuentra disponible por 7.800 euros. Mbappé Mbappé - Instag El futbolista se considera un apasionado de los relojes, así que no es de extrañar que en su colección se encuentren verdaderas piezas de coleccionista. Es el caso de un reloj de la marca Hublot valorado en 20.000 euros. El Hublot Big Bang Unico Sang Bleu se inspira en los tatuajes de Plescia-Büchi, los detalles y referencia se encuentran principalmente en la correa tanto como en las agujas del reloj. Hublot - Hublot Tiene un sofisticado mecanismo para expresar el tiempo. No es la única pieza que hace suspirar a más de uno… Kylian Mbappé tiene además el Audemars Piguet Royal Oak Offshore Cronógrafo, valorado en 30.900 euros. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo - Instagram A finales de 2018, el jugador de la Juventus de Turín se dejó ver en una rueda de prensa en Manchester con un sumergible Jacob & Co valorado en dos millones de euros. De esta forma, se trata del reloj más caro de este listado dado que el lujoso modelos cuenta con 424 diamantes blancos y rojos en su esfera y en la correa. Mirko Salvetti Se le conoce como un joven ‘nuevo rico’, y ahora entendemos muy por qué… A sus 24 años, este italiano presume en las redes sociales de contar con una amplia colección de relojes, y en lo que va de año ha mostrado más de 25 modelos diferentes. Su firma favorita es Watch M Diamond, y los diseños parten de los 6.300 euros, aunque ha lucido algunos que alcanzan los 35.000 euros.