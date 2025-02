El exclusivo capricho de Conor McGregor valorado en más de 90.000 euros

Aunque la pandemia provocada por el coronavirus ha obligado a cancelar multitud de eventos durante estos meses, parece que la UFC no ha sido uno de ellos. Así lo anunciaba Conor McGregor en sus redes sociales: “¡Súper emocionado por una pelea de peso ligero en julio!” escribía recientemente en twitter. El dos veces campeón no ha cesado con sus entrenamientos durante la cuarentena, pero con vistas a su próxima pelea no hay duda de que ahora está trabajando más duro que nunca.

Al margen del deporte y las rutinas que sigue, la moda es uno de sus puntos fuertes que además le ha hecho colaborar con marcas tan dispares como Reebok o la firma de trajes a medida, David August . Otra de las pasiones que no oculta son los relojes, imprescindibles incluso en sus sesiones de entrenamiento en las que, entre otros, le acompaña el Rolex Day- Date de 30.000 euros . Pues bien, parece que en vistas a los nuevos proyectos que le esperan ha decidido darse un homenaje de lujo: el Patek Philippe Annual Calendar Ref. 5905P .

El reloj está valorado en más de 90.000 euros © Instagram: @thenotoriousmma

Se trata de un modelo valorado en más de 90.000 euros que ha adquirido en la joyería irlandesa con motivo de su 150 aniversario y que ha customizado a su gusto. Por una parte, posee una esfera realizada en platino con diamantes, y por otra una correa en piel de cocodrilo.

Los propietarios de la joyería le obsequiaron con unos gemelos de plata © Instagram: @thenotoriousmma

Según cuenta en la publicación de Instagram, solo se han realizado 25 piezas y él posee la número 12 . También explica que el color verde “Hulk” lo han elaborado según sus indicaciones, rindiéndolo todavía más exclusivo. En cuanto a la maquinaria del reloj, posee el calibre CH 28-520 QA 42H e incluye también un cronómetro.

Eso no es todo, en la joyería han querido hacerle un guiño y le han regalado un par de gemelos de plata con forma de trébol, el símbolo por excelencia de la tierra del luchador.

Este Patek Philippe entra a formar parte de su colección en la que figuran firmas tan emblemáticas como Breguet , Rolex o Audemars Piguet (donde destaca el Royal Oak Offshore Chronograph con diamantes que adquirió hace unos meses con un precio que sobrepasa los 100.000 euros).

En vistas a su repertorio probablemente no tengamos que esperar mucho para descubrir cuál será su próxima adquisición.