RELOJES Alerta para coleccionistas: Edición limitada Blancpain Tribute to Fifty Fathoms No Rad La reinterpretación en edición limitada del icónico Fifty Fathoms RPG 1, más conocido por el nombre de 'BUND No Rad', engrosa el legendario patrimonio de esta colección nacida en los 50

Desde hace más de 60 años, Blancpain ha mantenido una relación muy estrecha con el mundo submarino. Sesenta y siete años concretamente lleva la manufactura de Le Brassus apoyando la protección de los océanos a través de su exploración para crear una conciencia ecológica y responsable. Su lema, tan sencillo como efectivo: "las personas solo pueden respetar y proteger lo que aman, y solo pueden amar lo que conocen". Nuevo Fifty Fathoms No Rad - © Blancpain Y es que, impulsada por su espíritu pionero desde su fundación en 1735, la conexión histórica de Blancpain con los océanos y, luego pues, con el buceo se remonta a 1953, año en que lanzó el que se considera el primer reloj de buceo moderno: el Fifty Fathoms. Y lo hacía con todas las garantías, pues este modelo cumplía los requisitos para los buzos y las misiones militares de los cuerpos de buceo de combate franceses, a saber: hermeticidad, bisel giratorio con mecanismo de bloqueo patentado, esfera legible, gran tamaño y caja interior de hierro dulce para proteger el movimiento automático del magnetismo residual. El nuevo icono de la saga Fifty Fathoms documentado Imagen del capitán Robert 'Bob' Maloubier con su Fifty Fathoms (1953) - © Blancpain Desde entonces, Blancpain sigue ejerciendo tanto su papel de pionera de las profundidades como de portavoz de la incansable conciencia ecológica. Una doble vertiente que se traduce hoy en la última interpretación del afamado modelo, el Tribute to Fifty Fathoms No Rad, y un nuevo documental para el lanzamiento de esta edición limitada a solo 500 ejemplares, "Fifty Fathoms - La historia contada por sus creadores". Narrado por el ganador del premio Emmy Peter Coyote, la cinta relata los eventos más importantes en la creación y evolución durante siete décadas del reloj a través de entrevistas con Jean-Jacques Fiechter, su inventor; Robert 'Bob' Maloubier, OBE, quien supervisó la adopción por parte de la Armada francesa del Fifty Fathoms como su reloj de buceo; y Marc A. Hayek, presidente y director ejecutivo de Blancpain, quien revivió el Fifty Fathoms. Modelo Fifty Fathom MIL SPEC de 1957 - © Blancpain El documental, generoso en anécdotas, relata la revelación de Jean-Jacques Fiechter quien, tras una salida de emergencia durante una inmersión, cuando le faltó el aire por haber perdido la noción del tiempo, comprendió la importancia de un reloj fiable para el buceo. Asimismo, la película (en la que se desvela que el nombre “Fifty Fathoms” está tomado de la obra de Shakespeare La Tempestad) aborda otros hechos clave como el programa de pruebas efectuado durante varios años por la Marina norteamericana que llevó a la selección del Fifty Fathoms como reloj de buceo para sus nadadores de combate y dio origen a los célebres modelos MIL-SPEC, o el capítulo de la Marina alemana y las particularidades del modelo “BUND No Rad”. El documental, realizado en dos partes, puede verse completo en una página especialmente creada para ello de Blancpain Una esfera con mensaje El reloj Tribute to Fifty Fathoms No Rad toma del modelo histórico la esfera de color negro oscuro mate salpicada de formas geométricas, combinando los tradicionales círculos, rectángulos y el rombo, a las 12 h. En aras de una perfecta legibilidad, el disco horario, las agujas y la escala del bisel están cubiertos de Superluminova “old radium”, con el mismo tono beige anaranjado de los indicadores de época. Finalmente, una ventanilla para la fecha realzada por un borde blanco, como en uno de los modelos de los años sesenta, se ubica a la altura de las 3 horas. Modelo original del Fifty Fathoms No Rad - © Blancpain No radiations No obstante, el principal elemento de la esfera sigue siendo el logo amarillo y rojo “no radiations”, que amplifica el carácter de este reloj y de su valor para los coleccionistas, justificado por el hecho de que a mediados de los años 60, la armada alemana adoptó el modelo Fifty Fathoms RPG 1, más conocido actualmente por el nombre de “BUND No Rad”. Esta denominación hace referencia al término “Bundeswehr” (fuerzas armadas) grabado sobre el fondo de los relojes que equipaban a los “Kampfschwimmer”, la unidad de comando de élite de los hombres rana alemanes hasta principios de los 60. El atributo distintivo del modelo RPG 1 es el logo “no radiations”, que aparece por primera vez en la esfera de un Fifty Fathoms. El significado histórico de esta advertencia manifiesta en la esfera se debe a que el radio, un elemento radioactivo utilizado en relojería en aquellos años por sus propiedades luminiscentes, es declarado perjudicial para la salud. Para tranquilizar a los buzos profesionales y a los amantes del Fifty Fathoms, Blancpain decide indicar claramente que sus relojes eran inofensivos añadiéndoles un símbolo especial: tres segmentos rojos sobre fondo amarillo tachados con una cruz negra. Las palabras “no radiations” inscritas debajo del logo garantizaban la comprensión del mensaje. Más adelante, se incluirá este signo en el modelo Fifty Fathoms RPGA 1, una versión del “BUND No Rad” con calendario, en el cual se mantendrá como el criterio principal. Imagen en que se aprecia la esfera “no radiations” junto a un espirómetro del equipo de buceo - © Blancpain Dimensión estética y mecánica Pero volviendo al actual Tribute Ro Fifty Fathoms No Rad, su bisel giratorio unidireccional, con la graduación típica de los antiguos Fifty Fathoms, está dotado de un inserto de zafiro, un rasgo característico de la colección contemporánea. Su perfil abombado contribuye a poner de relieve la esfera del reloj, ya realzada gracias a la utilización de un cristal zafiro glassbox. La caja de acero, hermética hasta 300 metros, tienen unas medidas de 40,3 mm, diámetro exclusivo de los Fifty Fathoms de edición limitada. El fondo del nuevo modelo permite apreciar la masa oscilante y parte del calibre de manufactura 1151 - © Blancpain El nuevo modelo alberga el calibre Blancpain 1151, un movimiento de cuerda automática equipado de una espiral de silicio que ofrece cuatro días de reserva de marcha. El remonte de sus dos barriletes se efectúa mediante un rotor con una abertura en forma de cartucho, un guiño a algunos relojes históricos de la colección, tales como el primer Fifty Fathoms, utilizado antaño para flexibilizar la masa oscilante y proteger así el movimiento de posibles golpes. Remata el conjunto una correa de caucho tipo Tropic, un material muy popular entre los buzos de la época debido a su resistencia al desgaste y su comodidad de uso. Una manufactura solidaria y ecológica Foto del barco de Oceana con quien este verano Blancpain llevará a cabo expediciones en el arrecife de Alacranes, México. - © Carlos Minguell A través de su programa Blancpain Ocean Commitment, la Manufactura ha cofinanciado 19 expediciones científicas importantes, ha hecho honor a su rol duplicando la superficie de áreas marinas protegidas en el mundo y ha presentado varias películas documentales galardonadas, exposiciones de fotografías submarinas y publicaciones. En paralelo, cada año Blancpain difunde la Edición Fifty Fathoms, una publicación dedicada al mundo submarino y, desde 2021, es patrocinador fundador de la Cumbre Mundial del Océano, un diálogo entre los líderes mundiales para aportar nuevas perspectivas a la agenda oceánica. En octubre de 2020, Blancpain firma una alianza con la asociación Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger los océanos del mundo, que incluye una expedición que se llevará a cabo este verano, al arrecife Alacranes, en México, una reserva de la biosfera de la UNESCO.